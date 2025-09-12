Кандидат в губернаторы Пермского края от партии «Новые люди» Денис Шитов 13 сентября проголосовал на выборах главы региона. Как сообщает корреспондент URA.RU, он пришел на избирательный участок в школе «Точка»
«Шитов проголосовал на участке по прописке — в школе дизайна „Точка“ в ЖК „Арсенал“. Он пришел вместе со своей семьей: женой и двумя дочерьми», — передает корреспондент агентства.
Шитов стал третьим из кандидатов, воспользовавшихся своим активным избирательным правом в дни голосования. Ранее свои голоса уже отдали действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин от партии «Единая Россия» и кандидат от «Партии пенсионеров» Людмила Караваева. Остальные претенденты — Олег Постников (ЛДПР) и Ксения Айтакова (КПРФ) — планируют проголосовать 14 сентября.
