12 сентября 2025

Кандидат в губернаторы Шитов проголосовал на участке в Перми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Денис Шитов голосовал в школе «Точка»
Денис Шитов голосовал в школе «Точка» Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Пермского края — 2025

Кандидат в губернаторы Пермского края от партии «Новые люди» Денис Шитов 13 сентября проголосовал на выборах главы региона. Как сообщает корреспондент URA.RU, он пришел на избирательный участок в школе «Точка»

«Шитов проголосовал на участке по прописке — в школе дизайна „Точка“ в ЖК „Арсенал“. Он пришел вместе со своей семьей: женой и двумя дочерьми», — передает корреспондент агентства.

Шитов стал третьим из кандидатов, воспользовавшихся своим активным избирательным правом в дни голосования. Ранее свои голоса уже отдали действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин от партии «Единая Россия» и кандидат от «Партии пенсионеров» Людмила Караваева. Остальные претенденты — Олег Постников (ЛДПР) и Ксения Айтакова (КПРФ) — планируют проголосовать 14 сентября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кандидат в губернаторы Пермского края от партии «Новые люди» Денис Шитов 13 сентября проголосовал на выборах главы региона. Как сообщает корреспондент URA.RU, он пришел на избирательный участок в школе «Точка» «Шитов проголосовал на участке по прописке — в школе дизайна „Точка“ в ЖК „Арсенал“. Он пришел вместе со своей семьей: женой и двумя дочерьми», — передает корреспондент агентства. Шитов стал третьим из кандидатов, воспользовавшихся своим активным избирательным правом в дни голосования. Ранее свои голоса уже отдали действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин от партии «Единая Россия» и кандидат от «Партии пенсионеров» Людмила Караваева. Остальные претенденты — Олег Постников (ЛДПР) и Ксения Айтакова (КПРФ) — планируют проголосовать 14 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...