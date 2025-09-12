Пермяк за полгода обокрал десятки людей на миллионы рублей, но его вычислили

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, обвиняемого в серии из 54 мошенничеств и краж. Ущерб от его действий превысил 3 миллиона рублей, однако всю похищенную сумму удалось изъять и возместить потерпевшим. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
«Обвинительное заключение утверждено в отношении жителя Перми. Как установило следствие, в период с августа 2023 года по апрель 2024 года он совершил 27 эпизодов мошенничества и 27 эпизодов неправомерного доступа к компьютерной информации. Преступления были совершены как в одиночку, так и в составе группы с осужденным в июле 2025 года сообщником», — рассказали в прокуратуре.
Злоумышленник получал доступ к личным кабинетам граждан на портале «Госуслуги» и в банковских приложениях. Через них он подавал заявки на оформление займов в микрофинансовых организациях и банках, а также тайно похищал деньги со счетов граждан.
В результате его действий потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму свыше 3 миллионов рублей. На данный момент в порядке принудительного и добровольного возмещения у обвиняемого изъяты денежные средства, полностью покрывающие причиненный ущерб. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направят в Мотовилихинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.
Ранее в Перми неоднократно задерживали участников мошеннических схем, связанных с хищением средств у граждан, в том числе у пенсионеров. Так, в 2025 году полиция задержала курьера группировки, причастной к обману пожилых людей на сумму около 900 тысяч рублей, а общий ущерб от подобных преступлений за сутки достигал 16,5 млн рублей. Правоохранители отмечают, что злоумышленники используют сложные методы психологического воздействия.
