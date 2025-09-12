12 сентября 2025

В Перми наступило бабье лето

В Пермском крае потеплеет до +19 градусов
Пермякам предсказали ясные и теплые выходные дни
Пермякам предсказали ясные и теплые выходные дни

Жителей Пермского края в выходные дни ждет солнечная и сухая погода. Антициклон принесет в регион комфортное тепло и практически полное отсутствие осадков, сообщают метеорологи. 

«В субботу, 13 сентября, и воскресенье, 14 сентября, небо над Прикамьем будет ясным и малооблачным. Дожди, которые шли на этой неделе, окончательно прекратятся. Температурный режим выровняется: ночью столбики термометров опустятся до +2…+7 градусов. Днем воздух прогреется до +13…+19 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 1-6 метров в секунду», — говорится в telegram-канале «Метеоролог и я». 

На прошлой неделе в Пермском крае сохранялась неустойчивая и дождливая погода из-за влияния холодного фронта, однако с 11 сентября регион начал попадать под действие нового антициклона. Но метеорологи обещали, что после установится сухая и солнечная погода, которая продержится до 18 сентября. По прогнозам специалистов, с 13 сентября в Пермском крае начнется бабье лето. 

