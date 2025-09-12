На выборах губернатора Пермского края организованы условия для избирателей с ограниченными возможностями. Для них установлены пандусы, перила, увеличенная кабина для голосования и звуковые информаторы. Об этом рассказала председатель УИК №3417 Ольга Кутявина.
«Участок оборудован пандусами, перилами, увеличенной кабинкой, звуковыми информаторами. Располагает помощью волонтеров от Всероссийского общества слепых и другими удобствами, которые позволяют людям с особыми потребностями проголосовать», — сообщила Кутявина.
Во второй день выборов, 13 сентября, на участке проголосовал Николай Бухавцев — избиратель с нарушением зрения. «Голосование на выборах — это право каждого гражданина нашей страны и региона. Я считаю это своим гражданским долгом и стараюсь всегда ходить на выборы, чтобы выбирать людей, которые обеспечат правильное направление, динамичное развитие нашего региона», — отметил он.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!