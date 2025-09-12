12 сентября 2025

На выборах губернатора в Пермском крае созданы условия для голосования инвалидов. Видео

Слабовидящим избирателям помогают волонтеры Всероссийского общества слепых
Слабовидящим избирателям помогают волонтеры Всероссийского общества слепых
На выборах губернатора Пермского края организованы условия для избирателей с ограниченными возможностями. Для них установлены пандусы, перила, увеличенная кабина для голосования и звуковые информаторы. Об этом рассказала председатель УИК №3417 Ольга Кутявина.

«Участок оборудован пандусами, перилами, увеличенной кабинкой, звуковыми информаторами. Располагает помощью волонтеров от Всероссийского общества слепых и другими удобствами, которые позволяют людям с особыми потребностями проголосовать», — сообщила Кутявина.

Во второй день выборов, 13 сентября, на участке проголосовал Николай Бухавцев — избиратель с нарушением зрения. «Голосование на выборах — это право каждого гражданина нашей страны и региона. Я считаю это своим гражданским долгом и стараюсь всегда ходить на выборы, чтобы выбирать людей, которые обеспечат правильное направление, динамичное развитие нашего региона», — отметил он.

