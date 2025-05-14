Онищенко назвал 36 инфекций, способных вызвать пандемию

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что в настоящее время 36 инфекций могут стать причиной новой пандемии. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Москве, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«На уровне Всемирной организации здравоохранения есть перечень 36 инфекций, которые сегодня наиболее вероятно могут вызвать следующую пандемию», — поделился Онищенко, ео слова передает ТАСС. Среди наиболее опасных инфекций академик выделил свиной и птичий грипп. Также ученый отметил, что сохраняется возможность появления новых штаммов коронавируса, которые могут отличаться от COVID-19. В числе потенциально опасных инфекций эксперт назвал и метапневмовирус — респираторный вирус, вызывающий заболевания дыхательных путей.
Помимо широко известных вирусов, Онищенко обратил внимание на так называемые экзотические инфекции. В их числе — оспа обезьян и лихорадка Эбола, которые ранее уже вызывали локальные эпидемии в разных странах. Академик подчеркнул, что перечень инфекций с пандемическим потенциалом формируется на уровне ВОЗ и регулярно обновляется с учетом новых научных данных.
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