Тюменцы украли деньги из бюджета и получили условные сроки

В Ишиме (Тюменская область) трое местных жителей получили условные сроки за хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.
«Светлана Бочковская, Алексей Бочковский и Геннадий Лебедев похитили путем обмана, посредством незаконного завышения фактического числа поездок льготных категорий граждан и предоставления в департамент городского хозяйства администрации города Ишима документов с заведомо ложными сведениями о количестве фактически перевезенных льготных категорий граждан с января 2021 года по июль 2022 года, бюджетные денежные средства в особо крупном размере в общей сумме 1 237 561 рубль», — сообщили в ведомстве. Деньги они потратили на свои нужды.
Приговором суда женщину приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Алексей Бочковский получил пять лет и два месяца условно с тем же испытательным сроком, а Геннадию Лебедеву назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы условно. Суд учел признание вины, положительные характеристики и отсутствие судимостей у фигурантов дела.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!