14 мая 2025

Тюменцы украли деньги из бюджета и получили условные сроки

© Служба новостей «URA.RU»
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Всем членам банды назначили условные сроки
Всем членам банды назначили условные сроки Фото:

В Ишиме (Тюменская область) трое местных жителей получили условные сроки за хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.

«Светлана Бочковская, Алексей Бочковский и Геннадий Лебедев похитили путем обмана, посредством незаконного завышения фактического числа поездок льготных категорий граждан и предоставления в департамент городского хозяйства администрации города Ишима документов с заведомо ложными сведениями о количестве фактически перевезенных льготных категорий граждан с января 2021 года по июль 2022 года, бюджетные денежные средства в особо крупном размере в общей сумме 1 237 561 рубль», — сообщили в ведомстве. Деньги они потратили на свои нужды.

Приговором суда женщину приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Алексей Бочковский получил пять лет и два месяца условно с тем же испытательным сроком, а Геннадию Лебедеву назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы условно. Суд учел признание вины, положительные характеристики и отсутствие судимостей у фигурантов дела.

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В Ишиме (Тюменская область) трое местных жителей получили условные сроки за хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы. «Светлана Бочковская, Алексей Бочковский и Геннадий Лебедев похитили путем обмана, посредством незаконного завышения фактического числа поездок льготных категорий граждан и предоставления в департамент городского хозяйства администрации города Ишима документов с заведомо ложными сведениями о количестве фактически перевезенных льготных категорий граждан с января 2021 года по июль 2022 года, бюджетные денежные средства в особо крупном размере в общей сумме 1 237 561 рубль», — сообщили в ведомстве. Деньги они потратили на свои нужды. Приговором суда женщину приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Алексей Бочковский получил пять лет и два месяца условно с тем же испытательным сроком, а Геннадию Лебедеву назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы условно. Суд учел признание вины, положительные характеристики и отсутствие судимостей у фигурантов дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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