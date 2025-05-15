Тюменского миллионера попросили перестать демонизировать госкорпорации

Критику госкорпораций и стремление к увеличению числа малых бизнесов можно назвать популистским и оправдать только стремлением к охватам в социальных сетях. Так о заявлениях, которые накануне сделал тюменский девелопер, создатель форума «Движение» Илья Пискулин, отозвалась в беседе с URA.RU руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.
«Важно перестать демонизировать крупный бизнес, особенно если учесть специфику России. Госкорпорации — это прежде всего самые надежные работодатели, это гарантированные заказчики, у которых тысячи контрагентов. Предлагать ввести вместо крупного бизнеса ряд малых и средних предприятий в надежде на собственных „илонов масков“ — скорее не позиция автора, а его желание охватов», — пояснила свою позицию Орлова.
По ее мнению, критика госкорпораций устарела как минимум на пять лет. «Пока крупных потрясений не было, такого рода организацию бизнес-процессов критиковали. Тем не менее пандемия 2020 года показала, что обилие малого бизнеса в отсутствие крупного — не панацея. В США в течение 2020 и 2021 года нефтяные компании закрывались десятками в месяц. Больше всего кризис ударил по странам, где основной источник пополнения госбюджета — налоги малых предприятий», — привела она пример.
Идеальной схемой могло бы стать присутствие госкорпораций лишь в некоторых стратегических отраслях. Причем, их роль должна быть скорее регулирующей, чем активной. Такую схему в беседе с URA.RU предположил управляющий партнер девелоперской компании STENOY Илья Фролов.
«Присутствие госкорпораций в каждом секторе экономики не обязательно должно выражаться в виде еще одного игрока. Госкорпорации в некоторых отраслях могут (и зачастую выполняют) регулирующие и нормирующие функции. Также госкорпорация может присутствовать только в некоторых секторах рынка — например, добыча, транспортировка полезных ископаемых. По сути, наличие госкорпораций — это гарантия доходов государства», — отметил он.
При этом, крупные госструктуры, как правило, менее лабильны, тогда как малый бизнес часто гораздо быстрее реагирует на внешние изменения условий. «Что касается видов и форм эффективного бизнеса, то тут единого рецепта нет и быть не может. Успех для малого предприятия или самозанятого и успех для крупной федеральной структуры — это разные показатели по разным метрикам», — отметил Фролов.
В целом же, Пискулин высказывает интересную позицию, однако фокус надо делать на иных аспектов. В этом уверена заместитель руководителя коммерческого департамента West Wind Group Марина Гостева.
«Фокус должен быть не на форме собственности — госкорпорации это или частный бизнес, — а на создании эффективной экосистемы, в которой игроки рынка взаимодействуют друг с другом. В благоприятном деловом климате и бизнес, и государственные структуры могут работать на результат», — прокомментировала она URA.RU
Накануне тюменский бизнесмен Илья Пискулин заявил в своих соцсетях, что для создания прорывных технологий России не хватает свободы частного бизнеса. В ответ его постоянный оппонент по баттлам, глава компании «Этажи» Ильдар Хусаинов отметил, что для бизнеса необходимо сначала создать благотворную среду.
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