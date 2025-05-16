«Когда прекратится издевательство над ребенком»: Инстасамка снова жестко высказалась о семье Кукояк

Блогер-миллионник Инстасамка (Дарья Зотеева — родилась в Тобольске) снова опубликовала пост с критикой в адрес коллег по цеху — семьи Кукояк. Накануне на концерте группы «Хлеб» припев песни с нецензурной лексикой исполнила их дочь — 7-летняя Василиса.
«Когда прекратится это издевательство над семилетним ребенком? Сколько мы можем спокойно смотреть на то, как ее родители создают сомнительный контент с ребенком? Очередной высер от никакущего папаши — трек с недетским текстом, а на фите семилетний ребенок. Весь этот ад исполняется на ВТБ-арене в центре Москвы. Почему ребенок в этом участвует? Почему ее родители на этом зарабатывают? Что за жесть вообще?» — высказалась Инстасамка в своем личном telegram-канале.
Она просит обратить на ситуацию сообщество и психологов, так как считает, что подобное поведение родителей вредит и негативно сказывается на жизни маленькой Василисы. Инстасамка также заявила, что не оставит Кукояк в покое. «Я буду добиваться регуляции подобных ситуаций через закон, я не остановлюсь пока ребенок не будет свободен. Кукояки, я не отстану от вас, я вижу, что вы творите, и вам не сойдет это с рук», — написала Зотеева.
Инстасамка обратила внимание на использование ребенка для создания контента семьей блогеров Кукояк еще в прошлом году. Тогда Зотеева задала вопрос, почему они выставляют своего ребенка в качестве «шутов гороховых».
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