16 мая 2025

«Когда прекратится издевательство над ребенком»: Инстасамка снова жестко высказалась о семье Кукояк

Инстасамка осудила исполнение нецензурной песни 7-летней Кукоякой
© Служба новостей «URA.RU»
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Дочь участника группы «Хлеб» исполнила припев в «не детской» песне
Дочь участника группы «Хлеб» исполнила припев в «не детской» песне Фото:

Блогер-миллионник Инстасамка (Дарья Зотеева — родилась в Тобольске) снова опубликовала пост с критикой в адрес коллег по цеху — семьи Кукояк. Накануне на концерте группы «Хлеб» припев песни с нецензурной лексикой исполнила их дочь — 7-летняя Василиса.

«Когда прекратится это издевательство над семилетним ребенком? Сколько мы можем спокойно смотреть на то, как ее родители создают сомнительный контент с ребенком? Очередной высер от никакущего папаши — трек с недетским текстом, а на фите семилетний ребенок. Весь этот ад исполняется на ВТБ-арене в центре Москвы. Почему ребенок в этом участвует? Почему ее родители на этом зарабатывают? Что за жесть вообще?» — высказалась Инстасамка в своем личном telegram-канале.

Она просит обратить на ситуацию сообщество и психологов, так как считает, что подобное поведение родителей вредит и негативно сказывается на жизни маленькой Василисы. Инстасамка также заявила, что не оставит Кукояк в покое. «Я буду добиваться регуляции подобных ситуаций через закон, я не остановлюсь пока ребенок не будет свободен. Кукояки, я не отстану от вас, я вижу, что вы творите, и вам не сойдет это с рук», — написала Зотеева.

Инстасамка обратила внимание на использование ребенка для создания контента семьей блогеров Кукояк еще в прошлом году. Тогда Зотеева задала вопрос, почему они выставляют своего ребенка в качестве «шутов гороховых».

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Блогер-миллионник Инстасамка (Дарья Зотеева — родилась в Тобольске) снова опубликовала пост с критикой в адрес коллег по цеху — семьи Кукояк. Накануне на концерте группы «Хлеб» припев песни с нецензурной лексикой исполнила их дочь — 7-летняя Василиса. «Когда прекратится это издевательство над семилетним ребенком? Сколько мы можем спокойно смотреть на то, как ее родители создают сомнительный контент с ребенком? Очередной высер от никакущего папаши — трек с недетским текстом, а на фите семилетний ребенок. Весь этот ад исполняется на ВТБ-арене в центре Москвы. Почему ребенок в этом участвует? Почему ее родители на этом зарабатывают? Что за жесть вообще?» — высказалась Инстасамка в своем личном telegram-канале. Она просит обратить на ситуацию сообщество и психологов, так как считает, что подобное поведение родителей вредит и негативно сказывается на жизни маленькой Василисы. Инстасамка также заявила, что не оставит Кукояк в покое. «Я буду добиваться регуляции подобных ситуаций через закон, я не остановлюсь пока ребенок не будет свободен. Кукояки, я не отстану от вас, я вижу, что вы творите, и вам не сойдет это с рук», — написала Зотеева. Инстасамка обратила внимание на использование ребенка для создания контента семьей блогеров Кукояк еще в прошлом году. Тогда Зотеева задала вопрос, почему они выставляют своего ребенка в качестве «шутов гороховых».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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