Тюменские бизнесмены стали отказываться от глэмпингов

В Тюменской области наблюдается сокращение доли глэмпинг-отелей — все больше предпринимателей переходят на формат круглогодичных баз отдыха. Об этом сообщили представители бизнеса.
«Глэмпинг — это в первую очередь про живописное место. Второе — комфорт, безопасность и уют. В наших широтах работать, сохраняя эту концепцию, оказалось очень сложно. Отказ от глэмпингов обусловлен в первую очередь сезонностью и спросом. Бизнесмены стали уходить в деревянный конструктив и теплые строения, чтобы создавать уют круглогодично, а не два-три месяца в году», — отмечают эксперты рынка в беседе с РБК Тюмень.
Они отметили, что точно сказать сложно, кто уже сейчас ушел от этого формата. Бизнесмены добавили, что в регионе в принципе не было большого спроса на глэмпинги, так как такой отдых более характерен для теплых регионов.
Ранее в ряде регионов России, таких как Московская область, Татарстан, Ярославская область и Карелия, отмечался рост популярности глэмпингов, особенно в период майских праздников. По данным Минэкономразвития и «Авито Путешествий», за последний год количество глэмпингов в стране увеличилось в 2,1 раза, а основными клиентами стали жители столичного региона.
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