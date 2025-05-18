18 мая 2025
17 мая 2025

Тюменские бизнесмены стали отказываться от глэмпингов

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесмены не считают, что глэмпинги пользовались большим спросом в регионе
Бизнесмены не считают, что глэмпинги пользовались большим спросом в регионе Фото:

В Тюменской области наблюдается сокращение доли глэмпинг-отелей — все больше предпринимателей переходят на формат круглогодичных баз отдыха. Об этом сообщили представители бизнеса.

«Глэмпинг — это в первую очередь про живописное место. Второе — комфорт, безопасность и уют. В наших широтах работать, сохраняя эту концепцию, оказалось очень сложно. Отказ от глэмпингов обусловлен в первую очередь сезонностью и спросом. Бизнесмены стали уходить в деревянный конструктив и теплые строения, чтобы создавать уют круглогодично, а не два-три месяца в году», — отмечают эксперты рынка в беседе с РБК Тюмень.

Они отметили, что точно сказать сложно, кто уже сейчас ушел от этого формата. Бизнесмены добавили, что в регионе в принципе не было большого спроса на глэмпинги, так как такой отдых более характерен для теплых регионов.

Ранее в ряде регионов России, таких как Московская область, Татарстан, Ярославская область и Карелия, отмечался рост популярности глэмпингов, особенно в период майских праздников. По данным Минэкономразвития и «Авито Путешествий», за последний год количество глэмпингов в стране увеличилось в 2,1 раза, а основными клиентами стали жители столичного региона.

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В Тюменской области наблюдается сокращение доли глэмпинг-отелей — все больше предпринимателей переходят на формат круглогодичных баз отдыха. Об этом сообщили представители бизнеса. «Глэмпинг — это в первую очередь про живописное место. Второе — комфорт, безопасность и уют. В наших широтах работать, сохраняя эту концепцию, оказалось очень сложно. Отказ от глэмпингов обусловлен в первую очередь сезонностью и спросом. Бизнесмены стали уходить в деревянный конструктив и теплые строения, чтобы создавать уют круглогодично, а не два-три месяца в году», — отмечают эксперты рынка в беседе с РБК Тюмень. Они отметили, что точно сказать сложно, кто уже сейчас ушел от этого формата. Бизнесмены добавили, что в регионе в принципе не было большого спроса на глэмпинги, так как такой отдых более характерен для теплых регионов. Ранее в ряде регионов России, таких как Московская область, Татарстан, Ярославская область и Карелия, отмечался рост популярности глэмпингов, особенно в период майских праздников. По данным Минэкономразвития и «Авито Путешествий», за последний год количество глэмпингов в стране увеличилось в 2,1 раза, а основными клиентами стали жители столичного региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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