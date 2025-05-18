18 мая 2025

Екатеринбуржцы столпились на остановках из-за отмены трамваев. Видео

В Екатеринбурге из-за отмены трамваев скопились очереди на автобусы
© Служба новостей «URA.RU»
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В мэрии обещали вывести больше автобусов на маршрут
В мэрии обещали вывести больше автобусов на маршрут Фото:

Утром 19 мая на остановках в районе ЖБИ екатеринбуржцы выстроились в очереди, чтобы попасть в автобусы. Из-за ремонта трамвайных путей жители вынуждены сначала долго ждать, а затем пытаться влезть в переполненный автобус. Очевидцы в соцсетях заявляют, что транспорт шел заполненным сразу от конечной остановки. 

"Сегодня утром офигела от заполненного автобуса №61 который только вышел с конечной остановки...", — поделилась эмоциями в сообществе района Юлия. Видео с тем, как пассажиры бегут к автобусу с остановки, опубликовано в telegam-канале Ural Mash.

В мэрии Екатеринбурга обещали выпустить больше автобусов по маршруту. Вместо 10 единиц на линию должны были выйти 18 единиц транспорта. 

Ранее URA.RU сообщало, что движение трамваев по улице Сыромолотова будет ограничено в связи с ремонтными работами. Трамваи не будут ходить по маршруту до 26 мая. 

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Утром 19 мая на остановках в районе ЖБИ екатеринбуржцы выстроились в очереди, чтобы попасть в автобусы. Из-за ремонта трамвайных путей жители вынуждены сначала долго ждать, а затем пытаться влезть в переполненный автобус. Очевидцы в соцсетях заявляют, что транспорт шел заполненным сразу от конечной остановки.  "Сегодня утром офигела от заполненного автобуса №61 который только вышел с конечной остановки...", — поделилась эмоциями в сообществе района Юлия. Видео с тем, как пассажиры бегут к автобусу с остановки, опубликовано в telegam-канале Ural Mash. В мэрии Екатеринбурга обещали выпустить больше автобусов по маршруту. Вместо 10 единиц на линию должны были выйти 18 единиц транспорта.  Ранее URA.RU сообщало, что движение трамваев по улице Сыромолотова будет ограничено в связи с ремонтными работами. Трамваи не будут ходить по маршруту до 26 мая. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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