Утром 19 мая на остановках в районе ЖБИ екатеринбуржцы выстроились в очереди, чтобы попасть в автобусы. Из-за ремонта трамвайных путей жители вынуждены сначала долго ждать, а затем пытаться влезть в переполненный автобус. Очевидцы в соцсетях заявляют, что транспорт шел заполненным сразу от конечной остановки.
"Сегодня утром офигела от заполненного автобуса №61 который только вышел с конечной остановки...", — поделилась эмоциями в сообществе района Юлия. Видео с тем, как пассажиры бегут к автобусу с остановки, опубликовано в telegam-канале Ural Mash.
В мэрии Екатеринбурга обещали выпустить больше автобусов по маршруту. Вместо 10 единиц на линию должны были выйти 18 единиц транспорта.
Ранее URA.RU сообщало, что движение трамваев по улице Сыромолотова будет ограничено в связи с ремонтными работами. Трамваи не будут ходить по маршруту до 26 мая.
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