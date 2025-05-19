Повар из Германии получил российский паспорт после обращения к Путину

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Торжественная церемония вручения паспорта прошла после принесения присяги нового гражданина
Торжественная церемония вручения паспорта прошла после принесения присяги нового гражданина Фото:

Повар из Германии, Максим Житников, официально стал гражданином Российской Федерации после обращения к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

«Своё желание получить российское гражданство Максим озвучил в апреле этого года во время беседы с Президентом России Владимиром Путиным», — пишет Волк в своем telegram-канале. Основной причиной смены страны Максим Житников назвал несогласие с ценностями, которые, по его мнению, пропагандируются в Европе. Его супруга — гражданка России, и вместе с детьми семья приняла решение начать новую жизнь во Владимирской области и переехать из немецкого города Эссен.

После обращения к главе государства вопрос был взят на контроль руководством Главного управления по вопросам миграции МВД России. Торжественная церемония вручения документа прошла после принесения присяги нового гражданина.

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Повар из Германии, Максим Житников, официально стал гражданином Российской Федерации после обращения к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.  «Своё желание получить российское гражданство Максим озвучил в апреле этого года во время беседы с Президентом России Владимиром Путиным», — пишет Волк в своем telegram-канале. Основной причиной смены страны Максим Житников назвал несогласие с ценностями, которые, по его мнению, пропагандируются в Европе. Его супруга — гражданка России, и вместе с детьми семья приняла решение начать новую жизнь во Владимирской области и переехать из немецкого города Эссен. После обращения к главе государства вопрос был взят на контроль руководством Главного управления по вопросам миграции МВД России. Торжественная церемония вручения документа прошла после принесения присяги нового гражданина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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