В Тюменской области простятся с военным, погибшим на СВО

В Ялуторовске Тюменской области простятся с Сергеем Смирновым, погибшим в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации города. Церемония прощания с участником СВО пройдет во вторник, 20 мая, в Центре национальных культур Ялуторовска.
«Выполняя боевое задание в зоне СВО Сергей Максимович Смирнов, проявив стойкость и мужество, погиб 28 марта. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — указано в сообщении администрации.
Сергей Смирнов родился 29 июля 1999 года. После окончания школы он продолжил обучение в агротехнологическом колледже. Работал на предприятии «Горводоканал».
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