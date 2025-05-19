В Тюменской области простятся с военным, погибшим на СВО

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Прощание состоится 20 мая
Прощание состоится 20 мая Фото:

В Ялуторовске Тюменской области простятся с Сергеем Смирновым, погибшим в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации города. Церемония прощания с участником СВО пройдет во вторник, 20 мая, в Центре национальных культур Ялуторовска.

«Выполняя боевое задание в зоне СВО Сергей Максимович Смирнов, проявив стойкость и мужество, погиб 28 марта. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — указано в сообщении администрации.

Сергей Смирнов родился 29 июля 1999 года. После окончания школы он продолжил обучение в агротехнологическом колледже. Работал на предприятии «Горводоканал».

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В Ялуторовске Тюменской области простятся с Сергеем Смирновым, погибшим в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации города. Церемония прощания с участником СВО пройдет во вторник, 20 мая, в Центре национальных культур Ялуторовска. «Выполняя боевое задание в зоне СВО Сергей Максимович Смирнов, проявив стойкость и мужество, погиб 28 марта. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — указано в сообщении администрации. Сергей Смирнов родился 29 июля 1999 года. После окончания школы он продолжил обучение в агротехнологическом колледже. Работал на предприятии «Горводоканал».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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