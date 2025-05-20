В Тюменской области уровень воды активно прибывает только в Викуловском районе. В свою очередь, в Казанском — вода отступает. Благодаря этому здесь вновь открылся мост. Такие данные в своем telegram-канале опубликовал губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Ситуация под контролем, сейчас вода прибывает только в Викуловском районе. На сегодня уровень в райцентре составил 1 044 см, это ниже показателей 2017 года. Ожидаем максимум в течение трех дней», — пояснил глава региона.
Что касается остальных рек Тюменской области, то большого прироста уровня воды отмечено не было. В связи с этим текущее состояние водных объектов следующее:
- в Ишиме река Ишим -5 (852 см) критическая отметка — 850;
- в Абатском река Ишим -4 (1087 см) критическая отметка — 960;
- в Ялуторовске река Тобол -4 (499 см) критическая отметка — 850;
- в Тобольске река Иртыш +2 (680 см) критическая отметка — 853;
- в Ильинке река Ишим -2 (776 см) критическая отметка — 800
- в Туре в Тюмени +2 (638) критическая отметка — 850.
Вместе с тем, с 21 мая возобновлено движение по мосту Ильинка — Афонькино в Казанском районе. Специалисты восстановили разрушенные большой водой участки транспортного объекта. С 22 мая по этой дороге вновь начнут курсировать рейсовые автобусы.
Ранее в Тюменской области фиксировался резкий подъем уровня воды в реке Ишим, особенно на гидропосту в селе Абатское, где за сутки вода поднялась на 50 сантиметров и превысила критическую отметку. На других участках области ситуация оставалась стабильной, а существенный рост уровня воды отмечался только на отдельных постах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!