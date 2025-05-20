20 мая 2025

Уровень воды в тюменских реках активно прибывает только в одном районе. Инфографика

В Тюменской области починили мост по дороге в Афонькино, разрушенный паводком
© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень воды в Ишиме стабильно снижается
Уровень воды в Ишиме стабильно снижается Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Тюменской области уровень воды активно прибывает только в Викуловском районе. В свою очередь, в Казанском — вода отступает. Благодаря этому здесь вновь открылся мост. Такие данные в своем telegram-канале опубликовал губернатор Тюменской области Александр Моор. 

«Ситуация под контролем, сейчас вода прибывает только в Викуловском районе. На сегодня уровень в райцентре составил 1 044 см, это ниже показателей 2017 года. Ожидаем максимум в течение трех дней», — пояснил глава региона.

Что касается остальных рек Тюменской области, то большого прироста уровня воды отмечено не было. В связи с этим текущее состояние водных объектов следующее: 

  • в Ишиме река Ишим -5 (852 см) критическая отметка — 850;
  • в Абатском река Ишим -4 (1087 см) критическая отметка — 960;
  • в Ялуторовске река Тобол -4 (499 см) критическая отметка — 850;
  • в Тобольске река Иртыш +2 (680 см) критическая отметка — 853;
  • в Ильинке река Ишим -2 (776 см) критическая отметка — 800
  • в Туре в Тюмени +2 (638) критическая отметка — 850.

Вместе с тем, с 21 мая возобновлено движение по мосту Ильинка — Афонькино в Казанском районе. Специалисты восстановили разрушенные большой водой участки транспортного объекта. С 22 мая по этой дороге вновь начнут курсировать рейсовые автобусы.

Ранее в Тюменской области фиксировался резкий подъем уровня воды в реке Ишим, особенно на гидропосту в селе Абатское, где за сутки вода поднялась на 50 сантиметров и превысила критическую отметку. На других участках области ситуация оставалась стабильной, а существенный рост уровня воды отмечался только на отдельных постах.

Уровень воды на реках Тюменской области 21.05
Уровень воды на реках Тюменской области 21.05
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В Тюменской области уровень воды активно прибывает только в Викуловском районе. В свою очередь, в Казанском — вода отступает. Благодаря этому здесь вновь открылся мост. Такие данные в своем telegram-канале опубликовал губернатор Тюменской области Александр Моор.  «Ситуация под контролем, сейчас вода прибывает только в Викуловском районе. На сегодня уровень в райцентре составил 1 044 см, это ниже показателей 2017 года. Ожидаем максимум в течение трех дней», — пояснил глава региона. Что касается остальных рек Тюменской области, то большого прироста уровня воды отмечено не было. В связи с этим текущее состояние водных объектов следующее:  Вместе с тем, с 21 мая возобновлено движение по мосту Ильинка — Афонькино в Казанском районе. Специалисты восстановили разрушенные большой водой участки транспортного объекта. С 22 мая по этой дороге вновь начнут курсировать рейсовые автобусы. Ранее в Тюменской области фиксировался резкий подъем уровня воды в реке Ишим, особенно на гидропосту в селе Абатское, где за сутки вода поднялась на 50 сантиметров и превысила критическую отметку. На других участках области ситуация оставалась стабильной, а существенный рост уровня воды отмечался только на отдельных постах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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