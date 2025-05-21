Тысячи пострадавших от паводка тюменцев получили материальную помощь

Правительство Тюменской области приняло 2 109 заявлений от жителей муниципалитетов, пострадавших от паводка 2025 года, где был введен режим ЧС Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор.
«Уже поступило в общей сложности 2 510 заявлений о предоставлении единовременной материальной помощи. По 2 109 из них приняты положительные решения», — поделился подробностями глава региона.
Как отметил Александр Моор, большинству заявителей уже направлены денежные средства. А документы подавали жители Казанского, Абатского, Ишимского, Викуловского районов, а также города Ишима.
Режим чрезвычайной ситуации в Тюменской области был введен из-за паводка в ряде районов, включая Казанский и Абатский, где нарушились условия жизнеобеспечения. Ранее пострадавшим жителям уже начали выплачивать единовременную помощь в размере 15 675 рублей, на эти цели было выделено более 23,7 миллиона рублей.
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