Тысячи пострадавших от паводка тюменцев получили материальную помощь

В 2025 году материальную помощь получили 2 109 пострадавших от паводка тюменцев
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Всего же было подано более двух с половиной тысяч заявлений
Всего же было подано более двух с половиной тысяч заявлений Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

Правительство Тюменской области приняло 2 109 заявлений от жителей муниципалитетов, пострадавших от паводка 2025 года, где был введен режим ЧС Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор. 

«Уже поступило в общей сложности 2 510 заявлений о предоставлении единовременной материальной помощи. По 2 109 из них приняты положительные решения», — поделился подробностями глава региона.

Как отметил Александр Моор, большинству заявителей уже направлены денежные средства. А документы подавали жители Казанского, Абатского, Ишимского, Викуловского районов, а также города Ишима.

Режим чрезвычайной ситуации в Тюменской области был введен из-за паводка в ряде районов, включая Казанский и Абатский, где нарушились условия жизнеобеспечения. Ранее пострадавшим жителям уже начали выплачивать единовременную помощь в размере 15 675 рублей, на эти цели было выделено более 23,7 миллиона рублей.

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Правительство Тюменской области приняло 2 109 заявлений от жителей муниципалитетов, пострадавших от паводка 2025 года, где был введен режим ЧС Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор.  «Уже поступило в общей сложности 2 510 заявлений о предоставлении единовременной материальной помощи. По 2 109 из них приняты положительные решения», — поделился подробностями глава региона. Как отметил Александр Моор, большинству заявителей уже направлены денежные средства. А документы подавали жители Казанского, Абатского, Ишимского, Викуловского районов, а также города Ишима. Режим чрезвычайной ситуации в Тюменской области был введен из-за паводка в ряде районов, включая Казанский и Абатский, где нарушились условия жизнеобеспечения. Ранее пострадавшим жителям уже начали выплачивать единовременную помощь в размере 15 675 рублей, на эти цели было выделено более 23,7 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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