В Тюмень задерживается рейс из Дубая

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Рейс из Дубая прилетит с задержкой н адва часа
Рейс из Дубая прилетит с задержкой н адва часа Фото:

В Тюмень с двухчасовым опозданием прибудет рейс из Дубая. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта Рощино.

«По расписанию, самолет из Дубая в Тюмень должен был прилететь в 21:30. По новым данным, он прибудет в 23:05», — указано на табло.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что задержка связана с поздним прибытием рейса по технической причине.

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В Тюмень с двухчасовым опозданием прибудет рейс из Дубая. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта Рощино. «По расписанию, самолет из Дубая в Тюмень должен был прилететь в 21:30. По новым данным, он прибудет в 23:05», — указано на табло. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что задержка связана с поздним прибытием рейса по технической причине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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