В Тюмень задерживается рейс из Дубая

Рейс из Дубая прилетит с задержкой н адва часа
В Тюмень с двухчасовым опозданием прибудет рейс из Дубая. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта Рощино.
«По расписанию, самолет из Дубая в Тюмень должен был прилететь в 21:30. По новым данным, он прибудет в 23:05», — указано на табло.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что задержка связана с поздним прибытием рейса по технической причине.
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