Путин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с особой датой

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Тезоименитство – это день, когда Патриарх Кирилл получил свое церковное имя
Тезоименитство – это день, когда Патриарх Кирилл получил свое церковное имя Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил Патриарха Кирилла с Днем тезоименитства (день, когда празднуются именины). Об этом сообщает telegram-канал Кремля.

«Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства», — сообщил telegram-канал Кремля. В ходе беседы глава государства особо отметил вклад Предстоятеля Русской Православной Церкви в сохранении русской культуры и поддержки соотечественников за рубежом.

Путин констатировал, что в последнее время наблюдается варварское отношение к русской культуре, что не делает чести инициаторам таких действий. Он выразил уверенность, что работа Патриарха по поддержке русского языка и традиционных ценностей остается важнейшей миссией.

Тезоименитство — это день, когда Патриарх Кирилл получил свое церковное имя при принятии духовного сана. Ранее Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поздравил Патриарха Кирилла с этим праздником, отметив его роль в укреплении духовных основ и развитии межконфессионального взаимодействия, сообщает Ридус.

Патриарх Кирилл также направил президенту поздравление по случаю Дня крещения Руси и тезоименитства. В обращении предстоятель Русской православной церкви подчеркнул важность этой исторической даты для духовного развития страны, сообщает Общественная Служба Новостей.

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Президент России Владимир Путин поздравил Патриарха Кирилла с Днем тезоименитства (день, когда празднуются именины). Об этом сообщает telegram-канал Кремля. «Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства», — сообщил telegram-канал Кремля. В ходе беседы глава государства особо отметил вклад Предстоятеля Русской Православной Церкви в сохранении русской культуры и поддержки соотечественников за рубежом. Путин констатировал, что в последнее время наблюдается варварское отношение к русской культуре, что не делает чести инициаторам таких действий. Он выразил уверенность, что работа Патриарха по поддержке русского языка и традиционных ценностей остается важнейшей миссией. Тезоименитство — это день, когда Патриарх Кирилл получил свое церковное имя при принятии духовного сана. Ранее Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поздравил Патриарха Кирилла с этим праздником, отметив его роль в укреплении духовных основ и развитии межконфессионального взаимодействия, сообщает Ридус. Патриарх Кирилл также направил президенту поздравление по случаю Дня крещения Руси и тезоименитства. В обращении предстоятель Русской православной церкви подчеркнул важность этой исторической даты для духовного развития страны, сообщает Общественная Служба Новостей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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