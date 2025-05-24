В Госдуме ответили, из-за кого в России снова обсуждается запрет мата

Гаврилов: Шнуров дал повод для обсуждения запрета мата в публичной сфере
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Выступления Шнурова подняли вопрос о запрете мата в публичной плоскости, заявил Гаврилов
Выступления Шнурова подняли вопрос о запрете мата в публичной плоскости, заявил Гаврилов Фото:

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал причиной нового витка обсуждения возможного запрета мата в публичной сфере в России. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов («КПРФ»). По словам парламентария, поводом послужило заявление Шнурова о том, как можно легально использовать нецензурную лексику на концертах.

«Анонсируя свои концерты в Новосибирске, лидер группы „Ленинград“ Шнуров на всю страну объявил, как законно употреблять нецензурные выражения на публике — несомненно он дал очередной повод, чтобы поднять вопрос о запрете мата в публичной плоскости», — прокомментировал ситуацию Гаврилов. Его слова передает РИА «Новости».

Депутат также подчеркнул, что подобные заявления прозвучали накануне Дня славянской письменности и культуры, а также форума «Русский язык — основа национальной безопасности и суверенитета России». Участники форума обсуждали защиту языка от искажений и иностранного влияния. «Мы твердо стоим на защите русского языка, противостоим попыткам его искажения и запретов, и воспринимаем любое кощунство в отношении нашей речевой традиции как вызов, требующий решительного ответа», — сказал Гаврилов.

Он также напомнил слова патриарха Кирилла, который называл мат «богохульством и оскорблением святости материнства» и предупреждал об опасности его нормализации в обществе. Гаврилов признал, что, несмотря на существующие запреты, нецензурная лексика активно проникает в театр, кино и интернет.

Ранее СМИ сообщали, что ближайшие концерты группы «Ленинград» в Новосибирске оказались под угрозой срыва из-за обращения общественных активистов, которые потребовали отменить выступления из-за использования нецензурной лексики. В результате участники коллектива обещали подписать гарантийное письмо о соблюдении российского законодательства и заявили, что готовы выплачивать предусмотренные штрафы в случае употребления мата со сцены.

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал причиной нового витка обсуждения возможного запрета мата в публичной сфере в России. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов («КПРФ»). По словам парламентария, поводом послужило заявление Шнурова о том, как можно легально использовать нецензурную лексику на концертах. «Анонсируя свои концерты в Новосибирске, лидер группы „Ленинград“ Шнуров на всю страну объявил, как законно употреблять нецензурные выражения на публике — несомненно он дал очередной повод, чтобы поднять вопрос о запрете мата в публичной плоскости», — прокомментировал ситуацию Гаврилов. Его слова передает РИА «Новости». Депутат также подчеркнул, что подобные заявления прозвучали накануне Дня славянской письменности и культуры, а также форума «Русский язык — основа национальной безопасности и суверенитета России». Участники форума обсуждали защиту языка от искажений и иностранного влияния. «Мы твердо стоим на защите русского языка, противостоим попыткам его искажения и запретов, и воспринимаем любое кощунство в отношении нашей речевой традиции как вызов, требующий решительного ответа», — сказал Гаврилов. Он также напомнил слова патриарха Кирилла, который называл мат «богохульством и оскорблением святости материнства» и предупреждал об опасности его нормализации в обществе. Гаврилов признал, что, несмотря на существующие запреты, нецензурная лексика активно проникает в театр, кино и интернет. Ранее СМИ сообщали, что ближайшие концерты группы «Ленинград» в Новосибирске оказались под угрозой срыва из-за обращения общественных активистов, которые потребовали отменить выступления из-за использования нецензурной лексики. В результате участники коллектива обещали подписать гарантийное письмо о соблюдении российского законодательства и заявили, что готовы выплачивать предусмотренные штрафы в случае употребления мата со сцены.
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