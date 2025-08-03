На Кубани после атаки БПЛА горит резервуар с нефтью объемом 2 тысячи кубометров

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Пожарные борются с последствиями атаки БПЛА
Пожарные борются с последствиями атаки БПЛА Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На нефтехранилище в Адлерском районе горит резервуар с нефтепродуктами емкостью две тысячи кубометров. Об этом рассказали в оперштабе Краснодарского края.

«Горит один резервуар с нефтепродуктами объемом две тысячи кубометров», — говорится в сообщении telegram-канала оперштаба. Обломки беспилотника также повредили пять гаражей в кооперативе. Возгорание удалось потушить до прибытия пожарных. На этой же улице ликвидируют пожар в магазине.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. К ликвидации последствий привлечены 127 человек и 35 единиц техники, включая 75 сотрудников МЧС с 22 автомобилями.

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На нефтехранилище в Адлерском районе горит резервуар с нефтепродуктами емкостью две тысячи кубометров. Об этом рассказали в оперштабе Краснодарского края. «Горит один резервуар с нефтепродуктами объемом две тысячи кубометров», — говорится в сообщении telegram-канала оперштаба. Обломки беспилотника также повредили пять гаражей в кооперативе. Возгорание удалось потушить до прибытия пожарных. На этой же улице ликвидируют пожар в магазине. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. К ликвидации последствий привлечены 127 человек и 35 единиц техники, включая 75 сотрудников МЧС с 22 автомобилями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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