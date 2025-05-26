The Hill: сын Трампа может стать новым президентом США

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Сын нынешнего главы Белого дома может стать следующим президентом США, пишет иностранная пресса
Сын нынешнего главы Белого дома может стать следующим президентом США, пишет иностранная пресса Фото:

Сын нынешнего президента США Дональд Трамп-младший рассматривается как возможный претендент на выдвижение от Республиканской партии на пост американского президента в 2028 году. Об этом сообщает издание The Hill.

«Старший сын Трампа, Дональд Трамп-младший, на прошлой неделе предположил, что он не исключает возможности баллотироваться после того, как его отец покинет Белый дом. [Он] признал: „Может быть, однажды, знаете ли, это случится“», — пишет The Hill.

Среди возможных претендентов также рассматриваются вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. Также в списке потенциальных кандидатов указаны главы трех штатов: Рон ДеСантис из Флориды, Гленн Янгкин из Вирджинии и Брайан Кемп из Джорджии.

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Сын нынешнего президента США Дональд Трамп-младший рассматривается как возможный претендент на выдвижение от Республиканской партии на пост американского президента в 2028 году. Об этом сообщает издание The Hill. «Старший сын Трампа, Дональд Трамп-младший, на прошлой неделе предположил, что он не исключает возможности баллотироваться после того, как его отец покинет Белый дом. [Он] признал: „Может быть, однажды, знаете ли, это случится“», — пишет The Hill. Среди возможных претендентов также рассматриваются вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. Также в списке потенциальных кандидатов указаны главы трех штатов: Рон ДеСантис из Флориды, Гленн Янгкин из Вирджинии и Брайан Кемп из Джорджии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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