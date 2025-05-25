25 мая 2025

Уровень воды в реке Ишим в Викуловском районе несколько дней идет на спад. Инфографика

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Уровень воды в реке Ишим в Викуловском районе несколько дней идет на спад
Уровень воды в реке Ишим в Викуловском районе несколько дней идет на спад Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

Паводок в Тюменской области продолжает отступать. Так, уровень вод в реке Ишим в Викуловском районе снижается уже несколько дней. Такие данные передает сервис мониторинга паводковой ситуации в регионе.

«Гидропост Викулово, река Ишим. Текущий уровень воды — 1 052 при критической отметке в 1 000 сантиметров. Изменение за сутки: -2 сантиметра», — отмечено на сайте «Паводок72».

Что касается остальных рек Тюменской области, то на них также зафиксировано снижение уровня воды. Таким образом:

  • в Ишиме река Ишим -7 (817 см) критическая отметка — 850;
  • в Абатском река Ишим -4 (1068 см) критическая отметка — 960;
  • в Ялуторовске река Тобол -4 (479 см) критическая отметка — 850;
  • в Тобольске река Иртыш +2 (690 см) критическая отметка — 853;
  • в Ильинке река Ишим -6 (757 см) критическая отметка — 800;
  • Тура в Тюмени +2 (646) критическая отметка — 850.

Ранее в Викуловском районе оказались затоплены три низководных моста. В результате четыре населенных пункта оказались изолированы от основной территории, однако транспортное сообщение с ними сохраняется: продукты и другие необходимые товары доставляются жителям по водным переправам с использованием лодок, причем все поставки осуществляются своевременно и с запасом. Жилые дома не пострадали от подтопления — дамбы и насыпи продолжают эффективно выполнять свою функцию.

Уровень воды в Тюменских реках 26 мая
Уровень воды в Тюменских реках 26 мая
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Паводок в Тюменской области продолжает отступать. Так, уровень вод в реке Ишим в Викуловском районе снижается уже несколько дней. Такие данные передает сервис мониторинга паводковой ситуации в регионе. «Гидропост Викулово, река Ишим. Текущий уровень воды — 1 052 при критической отметке в 1 000 сантиметров. Изменение за сутки: -2 сантиметра», — отмечено на сайте «Паводок72». Что касается остальных рек Тюменской области, то на них также зафиксировано снижение уровня воды. Таким образом: Ранее в Викуловском районе оказались затоплены три низководных моста. В результате четыре населенных пункта оказались изолированы от основной территории, однако транспортное сообщение с ними сохраняется: продукты и другие необходимые товары доставляются жителям по водным переправам с использованием лодок, причем все поставки осуществляются своевременно и с запасом. Жилые дома не пострадали от подтопления — дамбы и насыпи продолжают эффективно выполнять свою функцию.
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