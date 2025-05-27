В России назвали самые популярные имена для детей

София и Михаил стали самыми популярными именами для детей в России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У россиян постепенно меняются предпочтения по поводу имен для детей
У россиян постепенно меняются предпочтения по поводу имен для детей Фото:

В 2025 году в России наибольшей популярностью среди имен для новорожденных девочек пользовалось София. Мальчиков чаще других называли Михаилами. 

«С начала этого года женским именем „София“ назвали 7 177 детей. На втором месте по популярности имя „Ева“, на третьем — „Анна“», — говорится в данных, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В текущем году в России было зарегистрировано 8 830 новорожденных, получивших имя Михаил. Имя Александр заняло второе место по популярности среди мальчиков, а третью позицию в рейтинге занимает Артем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2025 году в России наибольшей популярностью среди имен для новорожденных девочек пользовалось София. Мальчиков чаще других называли Михаилами.  «С начала этого года женским именем „София“ назвали 7 177 детей. На втором месте по популярности имя „Ева“, на третьем — „Анна“», — говорится в данных, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В текущем году в России было зарегистрировано 8 830 новорожденных, получивших имя Михаил. Имя Александр заняло второе место по популярности среди мальчиков, а третью позицию в рейтинге занимает Артем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...