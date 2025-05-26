В ЯНАО из-за погоды взлетели цены на такси

В Салехарде и Лабытнанги в связи со снегопадом 27 мая таксисты резко увеличили свои запросы, увеличив цену за поездку примерно в два раза. Об этом URA.RU сообщили жители региона.
«В Лабытнанги цены на такси подросли из-за погоды, но не так сильно. Раньше поездка стоила около 130 рублей, а теперь — от 150 до 180 рублей, в зависимости от района», — рассказал жительница Лабытнанги корреспонденту агентства.
В социальных сетях Салехарда жалобы на увеличение цен остро стояли утром, в период — когда большинство добирается до работы. На момент выхода новости ценник практически вернулся к обычным значениям. Так, такси до аэропорта обойдется от 600 до 650 рублей. В обычные дни поездка составляет не более 500 рублей.
Водитель такси рассказал корреспонденту URA.RU, что увеличение цены в непогоду — обычное явление. По его словам, цены на тарифы устанавливает не водитель, а агрегатор. Когда снег или дождь, заявок в разы больше — народ с работы торопится, детей из школ забирает. А машин на дорогах мало — пробки, гололед, не все готовы ездить. Поэтому, алгоритмы и поднимают стоимость, чтобы водители выходили на линию.
Ранее URA.RU сообщало, что столицу ЯНАО завалило снегом накануне лета. В Салехарде 27 мая прошел сильный снегопад. Но уже к выходным в столице округа ожидается резкое потепление, и к календарному приходу лета в регионе потеплеет до +20 градусов.
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