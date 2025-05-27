В Тюменской области зафиксировали массовое отравление шаурмой

Шесть человек, включая беременную женщину и двух детей, отравились шаурмой в Тобольске. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Ларек «Хлебушек», где пострадавшие купили еду, закрыли на 30 суток.
«Суд на 30 суток приостановил работу предприятия общественного питания НТО „Хлебушек“, расположенного в девятом микрорайоне Тобольска. После употребления купленной в нем шаурмы с курицей отравились шесть человек, среди которых беременная женщина и двое несовершеннолетних», — рассказали в пресс-службе.
У пострадавших обнаружили острую кишечную инфекцию. А проверка нестационарного кафе показала, что в нем не соблюдают санитарные нормы. В павильоне не было водоснабжения (ни холодного, ни горячего) и водоотведения, он не отапливался, а персонал работал без туалета. У директора и сотрудников не было медкнижек. Инвентарь не маркировался, а уборка производилась с нарушением установленных сроков.
Директор предприятия в суде признал вину. Он пообещал устранить все выявленные в павильоне недостатки, а также получил наказание по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.
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