В Тюменской области зафиксировали массовое отравление шаурмой

В Тобольске шесть человек отравились шаурмой, среди них беременная и двое детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Шаурма из ларька стала причиной отравления шести человек
Шаурма из ларька стала причиной отравления шести человек Фото:

Шесть человек, включая беременную женщину и двух детей, отравились шаурмой в Тобольске. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Ларек «Хлебушек», где пострадавшие купили еду, закрыли на 30 суток.

«Суд на 30 суток приостановил работу предприятия общественного питания НТО „Хлебушек“, расположенного в девятом микрорайоне Тобольска. После употребления купленной в нем шаурмы с курицей отравились шесть человек, среди которых беременная женщина и двое несовершеннолетних», — рассказали в пресс-службе.

У пострадавших обнаружили острую кишечную инфекцию. А проверка нестационарного кафе показала, что в нем не соблюдают санитарные нормы. В павильоне не было водоснабжения (ни холодного, ни горячего) и водоотведения, он не отапливался, а персонал работал без туалета. У директора и сотрудников не было медкнижек. Инвентарь не маркировался, а уборка производилась с нарушением установленных сроков.

Директор предприятия в суде признал вину. Он пообещал устранить все выявленные в павильоне недостатки, а также получил наказание по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. 

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Шесть человек, включая беременную женщину и двух детей, отравились шаурмой в Тобольске. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Ларек «Хлебушек», где пострадавшие купили еду, закрыли на 30 суток. «Суд на 30 суток приостановил работу предприятия общественного питания НТО „Хлебушек“, расположенного в девятом микрорайоне Тобольска. После употребления купленной в нем шаурмы с курицей отравились шесть человек, среди которых беременная женщина и двое несовершеннолетних», — рассказали в пресс-службе. У пострадавших обнаружили острую кишечную инфекцию. А проверка нестационарного кафе показала, что в нем не соблюдают санитарные нормы. В павильоне не было водоснабжения (ни холодного, ни горячего) и водоотведения, он не отапливался, а персонал работал без туалета. У директора и сотрудников не было медкнижек. Инвентарь не маркировался, а уборка производилась с нарушением установленных сроков. Директор предприятия в суде признал вину. Он пообещал устранить все выявленные в павильоне недостатки, а также получил наказание по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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