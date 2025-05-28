В Тюмени на три дня запретят покупать алкоголь

В Тюмени запретят продавать алкоголь в День защиты детей и День России
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Запрет не распространяется на продажу алкоголя в ресторанах
Запрет не распространяется на продажу алкоголя в ресторанах Фото:

В Тюмени на два дня запретят продавать алкоголь — 1 июня в День защиты детей и 12 июня в День России. Такая информация указана в постановлении правительства региона.

«Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области: 1 июня — Международный день защиты детей, 12 июня — День России», — указано в документе. Запрет в эти дни будет действовать с 8:00 до 21:00.

Запрет не распространяется на продажу алкоголя в магазинах беспошлинной торговли и в ресторанах. Также купить алкоголь нельзя будет в День молодежи — он празднуется в последнюю субботу июня.

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В Тюмени на два дня запретят продавать алкоголь — 1 июня в День защиты детей и 12 июня в День России. Такая информация указана в постановлении правительства региона. «Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области: 1 июня — Международный день защиты детей, 12 июня — День России», — указано в документе. Запрет в эти дни будет действовать с 8:00 до 21:00. Запрет не распространяется на продажу алкоголя в магазинах беспошлинной торговли и в ресторанах. Также купить алкоголь нельзя будет в День молодежи — он празднуется в последнюю субботу июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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