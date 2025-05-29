В Тюмени установилась жаркая погода. Горожане в поисках места для отдыха и принятия солнечных ванн выбирают не оборудованные пляжи, а газон в заречной части города. Там же, к слову, находится и детская площадка. О том, как тюменцы загорают в черте города – в фоторепортаже URA.RU.
Стихийный пляж в Зареке появляется каждый год. В жаркую погоду тюменцы кладут полотенца и покрывала и устраиваются на газоне у воды. Целевая аудитория разная – от скучающих пенсионерок до мам с детьми. Недалеко от места «стоянки» находится детская площадка и аквапарк. Первые отдыхающие появляются к полудню, к вечеру количество загорающих увеличивается.
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