Без стыда и одежды: тюменцы устроили бесплатный пляж в Зареке. Фоторепортаж

Обнаженные тюменцы загорают на набережной в Зареке
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы предпочитают не выезжать за пределы города
Тюменцы предпочитают не выезжать за пределы города Фото:

В Тюмени установилась жаркая погода. Горожане в поисках места для отдыха и принятия солнечных ванн выбирают не оборудованные пляжи, а газон в заречной части города. Там же, к слову, находится и детская площадка. О том, как тюменцы загорают в черте города – в фоторепортаже URA.RU.

Стихийный пляж в Зареке появляется каждый год. В жаркую погоду тюменцы кладут полотенца и покрывала и устраиваются на газоне у воды. Целевая аудитория разная – от скучающих пенсионерок до мам с детьми. Недалеко от места «стоянки» находится детская площадка и аквапарк. Первые отдыхающие появляются к полудню, к вечеру количество загорающих увеличивается.

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В Тюмени установилась жаркая погода. Горожане в поисках места для отдыха и принятия солнечных ванн выбирают не оборудованные пляжи, а газон в заречной части города. Там же, к слову, находится и детская площадка. О том, как тюменцы загорают в черте города – в фоторепортаже URA.RU. Стихийный пляж в Зареке появляется каждый год. В жаркую погоду тюменцы кладут полотенца и покрывала и устраиваются на газоне у воды. Целевая аудитория разная – от скучающих пенсионерок до мам с детьми. Недалеко от места «стоянки» находится детская площадка и аквапарк. Первые отдыхающие появляются к полудню, к вечеру количество загорающих увеличивается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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