В Тюмени закупают гробы для стройных покойников

В Тюмени объявили закупку на 350 гробов для бесплатных похорон
© Служба новостей «URA.RU»
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Гроб входит в бесплатный перечень похоронных услуг
Гроб входит в бесплатный перечень похоронных услуг Фото:

В Тюмени городское учреждение по вопросам похоронного дела «Некрополь» объявило закупку 350 гробов, которые будут предоставляться для похорон граждан в рамках бесплатного перечня услуг по погребению. Информация представлена на сайте госзакупок. При этом максимальная ширина гробов составляет всего 75 сантиметров.

«Поставка гробов. Количество — 350 штук. Максимальная длина — 205 сантиметров, ширина — 75 сантиметров», — говорится в документации.

Как пояснили URA.RU в «Некрополе», если усопший окажется крупнее и не сможет поместиться в гроб установленного размера, то проблемой это не станет. Плотники компании справятся с ситуацией.

«В таких случаях гробы расшивают. То есть его разбирают на доски и собирают снова, согласно размерам, которые нам предоставляют родственники умершего», — пояснили в учреждении.

Жители Тюмени имеют право на получение бесплатного гарантированного перечня услуг по погребению. В него входит место на кладбище, гроб, его доставка, крест на могилу, полати для ее укрепления, а также услуги катафалка для транспортировки усопшего к месту захоронения.

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В Тюмени городское учреждение по вопросам похоронного дела «Некрополь» объявило закупку 350 гробов, которые будут предоставляться для похорон граждан в рамках бесплатного перечня услуг по погребению. Информация представлена на сайте госзакупок. При этом максимальная ширина гробов составляет всего 75 сантиметров. «Поставка гробов. Количество — 350 штук. Максимальная длина — 205 сантиметров, ширина — 75 сантиметров», — говорится в документации. Как пояснили URA.RU в «Некрополе», если усопший окажется крупнее и не сможет поместиться в гроб установленного размера, то проблемой это не станет. Плотники компании справятся с ситуацией. «В таких случаях гробы расшивают. То есть его разбирают на доски и собирают снова, согласно размерам, которые нам предоставляют родственники умершего», — пояснили в учреждении. Жители Тюмени имеют право на получение бесплатного гарантированного перечня услуг по погребению. В него входит место на кладбище, гроб, его доставка, крест на могилу, полати для ее укрепления, а также услуги катафалка для транспортировки усопшего к месту захоронения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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