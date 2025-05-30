В Тюмени закупают гробы для стройных покойников

В Тюмени городское учреждение по вопросам похоронного дела «Некрополь» объявило закупку 350 гробов, которые будут предоставляться для похорон граждан в рамках бесплатного перечня услуг по погребению. Информация представлена на сайте госзакупок. При этом максимальная ширина гробов составляет всего 75 сантиметров.
«Поставка гробов. Количество — 350 штук. Максимальная длина — 205 сантиметров, ширина — 75 сантиметров», — говорится в документации.
Как пояснили URA.RU в «Некрополе», если усопший окажется крупнее и не сможет поместиться в гроб установленного размера, то проблемой это не станет. Плотники компании справятся с ситуацией.
«В таких случаях гробы расшивают. То есть его разбирают на доски и собирают снова, согласно размерам, которые нам предоставляют родственники умершего», — пояснили в учреждении.
Жители Тюмени имеют право на получение бесплатного гарантированного перечня услуг по погребению. В него входит место на кладбище, гроб, его доставка, крест на могилу, полати для ее укрепления, а также услуги катафалка для транспортировки усопшего к месту захоронения.
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