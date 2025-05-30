30 мая 2025

Тюмень накроет градом, ливнем и грозами: МЧС выпустило штормовое предупреждение

В ближайшие сутки в Тюменской области будут град, ливень и ветер до 25м/с
© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра будут достигать 25 м/с и более
Порывы ветра будут достигать 25 м/с и более Фото:

В Тюменской области в ближайшие часы 31 мая и в первую половину ночи 1 июня ожидаются ливни, град, грозы и усиление ветра до 25 метров в секунду и более. Об этом предупредило ГУ МЧС России по Тюменской области со ссылкой на данные Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«В ближайшие часы 31 мая, с сохранением в первую половину ночи 1 июня, местами на юге Тюменской области ожидается ливень, град, ветер порывами 25 м/с и более, гроза. Будьте бдительны и осторожны», — сообщается в официальном telegram-канале регионального управления МЧС.

Спасатели рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому номеру экстренных служб 112.

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В Тюменской области в ближайшие часы 31 мая и в первую половину ночи 1 июня ожидаются ливни, град, грозы и усиление ветра до 25 метров в секунду и более. Об этом предупредило ГУ МЧС России по Тюменской области со ссылкой на данные Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «В ближайшие часы 31 мая, с сохранением в первую половину ночи 1 июня, местами на юге Тюменской области ожидается ливень, град, ветер порывами 25 м/с и более, гроза. Будьте бдительны и осторожны», — сообщается в официальном telegram-канале регионального управления МЧС. Спасатели рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому номеру экстренных служб 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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