Тюмень накроет градом, ливнем и грозами: МЧС выпустило штормовое предупреждение

В Тюменской области в ближайшие часы 31 мая и в первую половину ночи 1 июня ожидаются ливни, град, грозы и усиление ветра до 25 метров в секунду и более. Об этом предупредило ГУ МЧС России по Тюменской области со ссылкой на данные Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«В ближайшие часы 31 мая, с сохранением в первую половину ночи 1 июня, местами на юге Тюменской области ожидается ливень, град, ветер порывами 25 м/с и более, гроза. Будьте бдительны и осторожны», — сообщается в официальном telegram-канале регионального управления МЧС.
Спасатели рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому номеру экстренных служб 112.
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