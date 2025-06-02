02 июня 2025

«Русские все скупили»: как тюменец искал «Лабубу» в Китае. Фото

Тюменец уехал в Китай и не нашел там «Лабубу»
© Служба новостей «URA.RU»
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Игрушки трудно найти и в Китае
Игрушки трудно найти и в Китае Фото:

Тюменец Егор Дмитриев поехал в Китай по работе и по просьбе детей обещал привезти нашумевшие игрушки «Лабубу». Однако отыскать их там оказалось не так-то просто. О своем опыте мужчина рассказал корреспондентам URA.RU.

«Я был по работе в Пекине и потом отправился в Шанхай. В первом городе игрушек „Лабубу“ не было нигде, продавцы шутили, что это русские скупили все. В Шанхае мягкие игрушки уже тоже все разобрали. Остались только витринные образцы и сувенирка», — рассказал Егор Дмитриев.

Мягкие игрушки остались только на витринах
Мягкие игрушки остались только на витринах
Фото:

Он также рассказал, что на улице к ним подходили мужчины, которые предлагали купить игрушки из-под полы. Цена, по словам Егора, была примерно в четыре раза выше, чем продавали в китайских магазинах.

Бум на игрушки «Лабубу» прокатился по России в мае. Дети и взрослые по всей стране скупают зубастым монстриков, при этом их продажи в последний месяц весны по сравнению с апрелем вырос в 13 раз. В Тюмени цена на игрушки доходит до 13 тысяч рублей.

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Тюменец Егор Дмитриев поехал в Китай по работе и по просьбе детей обещал привезти нашумевшие игрушки «Лабубу». Однако отыскать их там оказалось не так-то просто. О своем опыте мужчина рассказал корреспондентам URA.RU. «Я был по работе в Пекине и потом отправился в Шанхай. В первом городе игрушек „Лабубу“ не было нигде, продавцы шутили, что это русские скупили все. В Шанхае мягкие игрушки уже тоже все разобрали. Остались только витринные образцы и сувенирка», — рассказал Егор Дмитриев. Он также рассказал, что на улице к ним подходили мужчины, которые предлагали купить игрушки из-под полы. Цена, по словам Егора, была примерно в четыре раза выше, чем продавали в китайских магазинах. Бум на игрушки «Лабубу» прокатился по России в мае. Дети и взрослые по всей стране скупают зубастым монстриков, при этом их продажи в последний месяц весны по сравнению с апрелем вырос в 13 раз. В Тюмени цена на игрушки доходит до 13 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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