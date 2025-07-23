Депутат Луговой: семьям трудовых мигрантов в России не место

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Луговой призвал предотвратить бесконтрольную миграцию
Луговой призвал предотвратить бесконтрольную миграцию Фото:

Семьи трудовых мигрантов, находящиеся на территории России без законных оснований, не должны оставаться в стране. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Луговой.

«Наше мнение остается прежним: приехал, отработал — домой. Семьям трудовых мигрантов, проживающим в России незаконно и при этом насаждающим свои традиции и правила, у нас в стране не место», — написал депутат в своем telegram-канале. Он заявил о необходимости прекратить неконтролируемую миграцию, отмечая, что нелегальных мигрантов следует депортировать сразу после выявления, а въезд их семей — ограничить.

Луговой привел случай в Обнинске, где несовершеннолетние дети нелегальных мигрантов изнасиловали четырехлетнюю девочку. Депутат подчеркнул, что необходимо не только строго наказывать виновных, но и предотвращать повторение подобных случаев.

За первые пять месяцев 2025 года число преступлений, совершенных иностранцами, выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло почти 19 тысяч случаев. Беспокойство вызывает рост особо тяжких преступлений на 57%.

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Семьи трудовых мигрантов, находящиеся на территории России без законных оснований, не должны оставаться в стране. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Луговой. «Наше мнение остается прежним: приехал, отработал — домой. Семьям трудовых мигрантов, проживающим в России незаконно и при этом насаждающим свои традиции и правила, у нас в стране не место», — написал депутат в своем telegram-канале. Он заявил о необходимости прекратить неконтролируемую миграцию, отмечая, что нелегальных мигрантов следует депортировать сразу после выявления, а въезд их семей — ограничить. Луговой привел случай в Обнинске, где несовершеннолетние дети нелегальных мигрантов изнасиловали четырехлетнюю девочку. Депутат подчеркнул, что необходимо не только строго наказывать виновных, но и предотвращать повторение подобных случаев. За первые пять месяцев 2025 года число преступлений, совершенных иностранцами, выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло почти 19 тысяч случаев. Беспокойство вызывает рост особо тяжких преступлений на 57%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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