Депутат Луговой: семьям трудовых мигрантов в России не место

Семьи трудовых мигрантов, находящиеся на территории России без законных оснований, не должны оставаться в стране. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Луговой.
«Наше мнение остается прежним: приехал, отработал — домой. Семьям трудовых мигрантов, проживающим в России незаконно и при этом насаждающим свои традиции и правила, у нас в стране не место», — написал депутат в своем telegram-канале. Он заявил о необходимости прекратить неконтролируемую миграцию, отмечая, что нелегальных мигрантов следует депортировать сразу после выявления, а въезд их семей — ограничить.
Луговой привел случай в Обнинске, где несовершеннолетние дети нелегальных мигрантов изнасиловали четырехлетнюю девочку. Депутат подчеркнул, что необходимо не только строго наказывать виновных, но и предотвращать повторение подобных случаев.
За первые пять месяцев 2025 года число преступлений, совершенных иностранцами, выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло почти 19 тысяч случаев. Беспокойство вызывает рост особо тяжких преступлений на 57%.
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