Задержание полицейских, спор за ребенка и депутаты без мандатов: главные новости Кургана за 3 июня

Замначальника ОБЭП Бурдачева из Курганской области задержали за взятку
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Замначальника курганской ОБЭП задержан за взятку
Замначальника курганской ОБЭП задержан за взятку Фото:

Замначальника ОБЭП Кургана Константина Бурдачева задержали на границе с Казахстаном по подозрению во взятке и отправили в СИЗО. Об этом сообщал корреспондент URA.RU из зала суда.

Замначальника ОБЭП задержан на границе из-за взятки

Константина Бурдачева, замначальника отдела экономбезопасности УМВД Кургана, задержали при попытке пересечь границу с Казахстаном. Его и коллегу обвинили в получении взяток и торговле нелегальным алкоголем. Оба отправлены в СИЗО, идет служебная проверка.

В Кургане учительница спасла школьника от избиения

Учитель иностранного языка гимназии №30 вмешалась в уличную драку и отбила семиклассника у двоих подростков. Педагог шла домой, увидела, как двое нападают на мальчика, и вступилась. Родители школьника поблагодарили учителя, а полиция провела проверку. Виновников поставили на учет.

Опека забрала у бабушки дочь бойца СВО

В Мокроусово опека изъяла трехлетнюю девочку, которую с рождения воспитывала бабушка — мать, по словам семьи, не занималась ребенком. После иска бабушки о лишении родительских прав мать решила забрать ребенка. Суд встал на сторону матери, отец — участник СВО — срочно вернулся из санатория. Сейчас ребенок с мамой, ситуация на контроле опеки.

Экс-глава полиции пошел в правительство

Бывший начальник отдела МВД «Притобольный» Андрей Алексеев устроился экспертом в департамент общественной безопасности правительства области. Теперь он работает под руководством экс-замначальника следствия Андрея Плюхина.

Глава Катайского округа может лишиться поста

В политических кругах обсуждают возможную отставку главы Катайского округа Глеба Морозова — по слухам, его могут снять из-за «систематических недоработок». Сам Морозов не комментирует ситуацию. Ранее его критиковали за плохие дороги и работу с подрядчиками.

Депутат облдумы признал вину в смертельном ДТП

Депутат Курганской облдумы Владимир Алейников сбил мотоциклиста под Ишимом — пострадавший погиб в больнице. Алейников признался на видео и пообещал помочь семье погибшего.

Курганская ЕР рискует впервые не пройти по спискам во всех округах

Впервые «Единая Россия» может остаться без мандатов по спискам в шести городских округах Кургана — конкуренты усилили позиции, шансы у кандидатов минимальные. По прогнозу политологов и источников, партия может взять только 10–11 мандатов из 17.

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Замначальника ОБЭП Кургана Константина Бурдачева задержали на границе с Казахстаном по подозрению во взятке и отправили в СИЗО. Об этом сообщал корреспондент URA.RU из зала суда. Замначальника ОБЭП задержан на границе из-за взятки Константина Бурдачева, замначальника отдела экономбезопасности УМВД Кургана, задержали при попытке пересечь границу с Казахстаном. Его и коллегу обвинили в получении взяток и торговле нелегальным алкоголем. Оба отправлены в СИЗО, идет служебная проверка. В Кургане учительница спасла школьника от избиения Учитель иностранного языка гимназии №30 вмешалась в уличную драку и отбила семиклассника у двоих подростков. Педагог шла домой, увидела, как двое нападают на мальчика, и вступилась. Родители школьника поблагодарили учителя, а полиция провела проверку. Виновников поставили на учет. Опека забрала у бабушки дочь бойца СВО В Мокроусово опека изъяла трехлетнюю девочку, которую с рождения воспитывала бабушка — мать, по словам семьи, не занималась ребенком. После иска бабушки о лишении родительских прав мать решила забрать ребенка. Суд встал на сторону матери, отец — участник СВО — срочно вернулся из санатория. Сейчас ребенок с мамой, ситуация на контроле опеки. Экс-глава полиции пошел в правительство Бывший начальник отдела МВД «Притобольный» Андрей Алексеев устроился экспертом в департамент общественной безопасности правительства области. Теперь он работает под руководством экс-замначальника следствия Андрея Плюхина. Глава Катайского округа может лишиться поста В политических кругах обсуждают возможную отставку главы Катайского округа Глеба Морозова — по слухам, его могут снять из-за «систематических недоработок». Сам Морозов не комментирует ситуацию. Ранее его критиковали за плохие дороги и работу с подрядчиками. Депутат облдумы признал вину в смертельном ДТП Депутат Курганской облдумы Владимир Алейников сбил мотоциклиста под Ишимом — пострадавший погиб в больнице. Алейников признался на видео и пообещал помочь семье погибшего. Курганская ЕР рискует впервые не пройти по спискам во всех округах Впервые «Единая Россия» может остаться без мандатов по спискам в шести городских округах Кургана — конкуренты усилили позиции, шансы у кандидатов минимальные. По прогнозу политологов и источников, партия может взять только 10–11 мандатов из 17.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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