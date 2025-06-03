Замначальника ОБЭП Кургана Константина Бурдачева задержали на границе с Казахстаном по подозрению во взятке и отправили в СИЗО. Об этом сообщал корреспондент URA.RU из зала суда.
Замначальника ОБЭП задержан на границе из-за взятки
Константина Бурдачева, замначальника отдела экономбезопасности УМВД Кургана, задержали при попытке пересечь границу с Казахстаном. Его и коллегу обвинили в получении взяток и торговле нелегальным алкоголем. Оба отправлены в СИЗО, идет служебная проверка.
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