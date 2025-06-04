04 июня 2025

Самые дорогие путевки в детские лагеря Тюмени стоят свыше 40 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В детских лагерях Тюменской области летом отдохнут более 100 тысяч человек
В детских лагерях Тюменской области летом отдохнут более 100 тысяч человек

Стоимость путевок на отдых в детских лагерях Тюменской области в 2025 году составит от шести до 41 000 рублей за смену. Об этом журналистам рассказали в региональном департаменте социального развития.

«Средняя стоимость бюджетной путевки в загородные лагеря (14-дневная смена) региона составляет 29 тыс. руб., в лагеря с дневным пребыванием (21-дневная смена) — 6,3 тыс. руб. В 2025 году стоимость путевок сохранена на уровне 2024 года. Коммерческая путевка в загородные лагеря Тюменской области обойдется в среднем в 41 тыс. руб. В цену входят проживание, питание, образовательные и развлекательные программы, обеспечение безопасности», — сообщает РБК Тюмень со ссылкой на департамент социального развития Тюменской области.

Там уточнили, что что в 2025 году организацией летнего отдыха детей в Тюменской области занимается 671 компания. На территории региона будут работать 19 загородных, 11 палаточных лагерей и 641 — с дневным пребыванием. Планируется, что в них отдохнут более 100 000 ребят.

Ранее URA.RU писало для организации летнего отдыха детей в Тюменской области требуются более 270 специалистов. Весной в регионе были открыты вакансии поваров, официантов, горничных, инструкторов по физкультуре и т. д.

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Стоимость путевок на отдых в детских лагерях Тюменской области в 2025 году составит от шести до 41 000 рублей за смену. Об этом журналистам рассказали в региональном департаменте социального развития. «Средняя стоимость бюджетной путевки в загородные лагеря (14-дневная смена) региона составляет 29 тыс. руб., в лагеря с дневным пребыванием (21-дневная смена) — 6,3 тыс. руб. В 2025 году стоимость путевок сохранена на уровне 2024 года. Коммерческая путевка в загородные лагеря Тюменской области обойдется в среднем в 41 тыс. руб. В цену входят проживание, питание, образовательные и развлекательные программы, обеспечение безопасности», — сообщает РБК Тюмень со ссылкой на департамент социального развития Тюменской области. Там уточнили, что что в 2025 году организацией летнего отдыха детей в Тюменской области занимается 671 компания. На территории региона будут работать 19 загородных, 11 палаточных лагерей и 641 — с дневным пребыванием. Планируется, что в них отдохнут более 100 000 ребят. Ранее URA.RU писало для организации летнего отдыха детей в Тюменской области требуются более 270 специалистов. Весной в регионе были открыты вакансии поваров, официантов, горничных, инструкторов по физкультуре и т. д.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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