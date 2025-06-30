Бастрыкин поручил проверить действия мигранта, угрожавшего челябинским девочкам

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал дать правовую оценку действиям мигранта из Таджикистана, который совершил противоправные действия в отношении двух девочек в деревне Казанцево Челябинской области. Об этом сообщил информационный центр СКР.
«В СК России поступило обращение о том, что в июне в микрорайоне Славино деревни Казанцево выходец из Таджикистана высказал в адрес двух школьниц оскорбления по национальному признаку и угрожал им физической расправой. Помощь несовершеннолетним оказали очевидцы. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, фигурант не привлечен к ответственности», — констатировали в СКР.
Инцидент активно обсуждается в соцсетях. И в Следственном управлении СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка после поступления обращения. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении. Процессуальная проверка поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.
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