30 июня 2025

Бастрыкин поручил проверить действия мигранта, угрожавшего челябинским девочкам

© Служба новостей «URA.RU»
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Процессуальную проверку поставили на контроль в СКР
Процессуальную проверку поставили на контроль в СКР Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал дать правовую оценку действиям мигранта из Таджикистана, который совершил противоправные действия в отношении двух девочек в деревне Казанцево Челябинской области. Об этом сообщил информационный центр СКР.

«В СК России поступило обращение о том, что в июне в микрорайоне Славино деревни Казанцево выходец из Таджикистана высказал в адрес двух школьниц оскорбления по национальному признаку и угрожал им физической расправой. Помощь несовершеннолетним оказали очевидцы. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, фигурант не привлечен к ответственности», — констатировали в СКР.

Инцидент активно обсуждается в соцсетях. И в Следственном управлении СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка после поступления обращения. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении. Процессуальная проверка поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал дать правовую оценку действиям мигранта из Таджикистана, который совершил противоправные действия в отношении двух девочек в деревне Казанцево Челябинской области. Об этом сообщил информационный центр СКР. «В СК России поступило обращение о том, что в июне в микрорайоне Славино деревни Казанцево выходец из Таджикистана высказал в адрес двух школьниц оскорбления по национальному признаку и угрожал им физической расправой. Помощь несовершеннолетним оказали очевидцы. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, фигурант не привлечен к ответственности», — констатировали в СКР. Инцидент активно обсуждается в соцсетях. И в Следственном управлении СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка после поступления обращения. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении. Процессуальная проверка поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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