На Екатеринбургской кольцевой автодороге утром 4 июля случилась жесткая авария с легковушкой и детским автобусом. В результате ДТП есть пострадавшие, рассказал URA.RU читатель.
«Возле пересечения с Сибирским трактом Mazda попала в аварию с детским автобусом. Иномарка пострадала сильнее, чтобы достать оттуда человека, очевидцы пытались перевернуть машину, а потом срезали крышу», — сказал собеседник.
Состояние пострадавших неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что Mazda врезалась в попутно едущий автобус, после чего она столкнулась с машиной ВАЗ. Пострадали четыре человека, их госпитализировали. В момент столкновения в автобусе детей не было.
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