03 июля 2025

На ЕКАД произошла страшная аварии с легковушкой и детским автобусом. Фото

Детский автобус угодил в ДТП с иномаркой на ЕКАД
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобус пострадал меньше (архивное фото)
Автобус пострадал меньше (архивное фото) Фото:

На Екатеринбургской кольцевой автодороге утром 4 июля случилась жесткая авария с легковушкой и детским автобусом. В результате ДТП есть пострадавшие, рассказал URA.RU читатель.

«Возле пересечения с Сибирским трактом Mazda попала в аварию с детским автобусом. Иномарка пострадала сильнее, чтобы достать оттуда человека, очевидцы пытались перевернуть машину, а потом срезали крышу», — сказал собеседник.

Состояние пострадавших неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что Mazda врезалась в попутно едущий автобус, после чего она столкнулась с машиной ВАЗ. Пострадали четыре человека, их госпитализировали. В момент столкновения в автобусе детей не было.

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На Екатеринбургской кольцевой автодороге утром 4 июля случилась жесткая авария с легковушкой и детским автобусом. В результате ДТП есть пострадавшие, рассказал URA.RU читатель. «Возле пересечения с Сибирским трактом Mazda попала в аварию с детским автобусом. Иномарка пострадала сильнее, чтобы достать оттуда человека, очевидцы пытались перевернуть машину, а потом срезали крышу», — сказал собеседник. Состояние пострадавших неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что Mazda врезалась в попутно едущий автобус, после чего она столкнулась с машиной ВАЗ. Пострадали четыре человека, их госпитализировали. В момент столкновения в автобусе детей не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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