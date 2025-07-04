«Россия, ура»: появилось видео с возвращением бойцов РФ с украинского плена

Минобороны показало кадры с российскими военными после обмена с Украиной
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Опубликованы кадры возвращения солдат РФ с украинского плена
Опубликованы кадры возвращения солдат РФ с украинского плена Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия и Украина провели новый этап обмена военнопленными. Минобороны показали кадры возвращения солдат РФ. Сами бойцы не сдерживая радостных эмоций, торжественно скандируют «Россия».

«Россия! Россия! Ура!», — радостно скандируют солдаты, садясь в автобус. Сами военные укрыты полотнищами с изображением российского флага. Военные сначала будут доставлены в Беларусь для прохождения первичного медицинского обследования. Соответствующее видео есть в распоряжении URA.RU. Среди возвращенных есть также два жителя Курской области. Кроме того, состоялся очередной этап санитарных обменов ранеными между РФ и Украиной, передает ТАСС.

Обмен военнопленными между Россией и Украиной проходит на регулярной основе в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня 2025 года в Стамбуле. Ранее российские военнослужащие также возвращались из украинского плена, проходили первичное медицинское обследование в Беларуси и затем направлялись на лечение и реабилитацию в российские медучреждения.

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Россия и Украина провели новый этап обмена военнопленными. Минобороны показали кадры возвращения солдат РФ. Сами бойцы не сдерживая радостных эмоций, торжественно скандируют «Россия». «Россия! Россия! Ура!», — радостно скандируют солдаты, садясь в автобус. Сами военные укрыты полотнищами с изображением российского флага. Военные сначала будут доставлены в Беларусь для прохождения первичного медицинского обследования. Соответствующее видео есть в распоряжении URA.RU. Среди возвращенных есть также два жителя Курской области. Кроме того, состоялся очередной этап санитарных обменов ранеными между РФ и Украиной, передает ТАСС. Обмен военнопленными между Россией и Украиной проходит на регулярной основе в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня 2025 года в Стамбуле. Ранее российские военнослужащие также возвращались из украинского плена, проходили первичное медицинское обследование в Беларуси и затем направлялись на лечение и реабилитацию в российские медучреждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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