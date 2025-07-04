«Россия, ура»: появилось видео с возвращением бойцов РФ с украинского плена

Россия и Украина провели новый этап обмена военнопленными. Минобороны показали кадры возвращения солдат РФ. Сами бойцы не сдерживая радостных эмоций, торжественно скандируют «Россия».
«Россия! Россия! Ура!», — радостно скандируют солдаты, садясь в автобус. Сами военные укрыты полотнищами с изображением российского флага. Военные сначала будут доставлены в Беларусь для прохождения первичного медицинского обследования. Соответствующее видео есть в распоряжении URA.RU. Среди возвращенных есть также два жителя Курской области. Кроме того, состоялся очередной этап санитарных обменов ранеными между РФ и Украиной, передает ТАСС.
Обмен военнопленными между Россией и Украиной проходит на регулярной основе в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня 2025 года в Стамбуле. Ранее российские военнослужащие также возвращались из украинского плена, проходили первичное медицинское обследование в Беларуси и затем направлялись на лечение и реабилитацию в российские медучреждения.
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