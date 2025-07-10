Якутянину присвоили звание Героя России

Петров проявил храбрость в боях, заявил Николаев
Ефрейтор Алексей Петров из Якутии, прозванный «Медведь», получил звание Героя России. Об этом рассказал глава республики Айсен Николаев.
«В боях Алексей проявил выдающуюся храбрость», — написал Николаев в своем telegram-канале. Он добавил, что Петров получил тяжелые ранения, потеряв обе ноги. Военный стал двенадцатым уроженцем Якутии, удостоенным этой награды с начала специальной военной операции.
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