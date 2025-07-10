Якутянину присвоили звание Героя России

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Петров проявил храбрость в боях, заявил Николаев
Петров проявил храбрость в боях, заявил Николаев Фото:

Ефрейтор Алексей Петров из Якутии, прозванный «Медведь», получил звание Героя России. Об этом рассказал глава республики Айсен Николаев.

«В боях Алексей проявил выдающуюся храбрость», — написал Николаев в своем telegram-канале. Он добавил, что Петров получил тяжелые ранения, потеряв обе ноги. Военный стал двенадцатым уроженцем Якутии, удостоенным этой награды с начала специальной военной операции.

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Ефрейтор Алексей Петров из Якутии, прозванный «Медведь», получил звание Героя России. Об этом рассказал глава республики Айсен Николаев. «В боях Алексей проявил выдающуюся храбрость», — написал Николаев в своем telegram-канале. Он добавил, что Петров получил тяжелые ранения, потеряв обе ноги. Военный стал двенадцатым уроженцем Якутии, удостоенным этой награды с начала специальной военной операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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