Соратники Маска уволились из DOGE после ухода миллиардера с госслужбы

Не меньше восьми сотрудников DOGE покинули правительство после ухода миллиардера Илона Маска. Об этом сообщает газета Politico.
«По данным газеты, как минимум восемь ключевых сотрудников из первого состава DOGE уволились из администрации США», — написано в материале. Среди ушедших: операционный директор, главный юрисконсульт, бывший руководитель аппарата управления кадровой политики и так далее. Также, помимо данных восьми сотрудников, DOGE уже покинули минимум семь программистов. Часть из них имели доступ к государственной тайне, об этом сообщило RT.
DOGE — департамент эффективности правительства в США. Это временная организация, которая следит за сокращением бюджета правительства. Дата полного завершения деятельности компании — 4 июля 2026 года.
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