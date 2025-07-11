Соратники Маска уволились из DOGE после ухода миллиардера с госслужбы

Politico: сотрудники DOGE увольняются после ухода Илона Маска
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минимум восемь человек уволились из DOGE после ухода Маска, сообщает Politico
Минимум восемь человек уволились из DOGE после ухода Маска, сообщает Politico Фото:

Не меньше восьми сотрудников DOGE покинули правительство после ухода миллиардера Илона Маска. Об этом сообщает газета Politico.

«По данным газеты, как минимум восемь ключевых сотрудников из первого состава DOGE уволились из администрации США», — написано в материале. Среди ушедших: операционный директор, главный юрисконсульт, бывший руководитель аппарата управления кадровой политики и так далее. Также, помимо данных восьми сотрудников, DOGE уже покинули минимум семь программистов. Часть из них имели доступ к государственной тайне, об этом сообщило RT.

DOGE — департамент эффективности правительства в США. Это временная организация, которая следит за сокращением бюджета правительства. Дата полного завершения деятельности компании — 4 июля 2026 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Не меньше восьми сотрудников DOGE покинули правительство после ухода миллиардера Илона Маска. Об этом сообщает газета Politico. «По данным газеты, как минимум восемь ключевых сотрудников из первого состава DOGE уволились из администрации США», — написано в материале. Среди ушедших: операционный директор, главный юрисконсульт, бывший руководитель аппарата управления кадровой политики и так далее. Также, помимо данных восьми сотрудников, DOGE уже покинули минимум семь программистов. Часть из них имели доступ к государственной тайне, об этом сообщило RT. DOGE — департамент эффективности правительства в США. Это временная организация, которая следит за сокращением бюджета правительства. Дата полного завершения деятельности компании — 4 июля 2026 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...