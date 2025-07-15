«Разбросаны по всему миру»: российский актер, которому завидовал Голливуд, рассказал о своих детях

Актер Тактаров признался, что его дети разбросаны по всему миру
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети Тактарова живут за границей и тратят на путешествия всего 100 долларов
Дети Тактарова живут за границей и тратят на путешествия всего 100 долларов Фото:

Российский актер и спортсмен Олег Тактаров рассказал, что его дети живут в разных странах и свободно перемещаются по миру. При этом артист признался, что работа в Голливуде произвела на него неизгладимое впечатление и подарила неожиданные открытия. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Пятого канала. 

«Первая все-таки моя мать, потом мои дети. Там дальше уже сестра, дядя, тетя. И дети мои по всей стране, по всему миру разбросаны. Они все очень самостоятельные», — отметил актер в интервью Пятому каналу

Тактаров добавил, что его дети путешествуют с друзьями, планируют маршруты заранее и экономят на поездках, тратя всего около 100 долларов. Он также признался, что регулярно помогает внуку деньгами, перечисляя средства через интернет. В том же интервью артист рассказал, как удивил голливудских коллег на съемках и вызвал зависть у одной из звезд.

Ранее Тактаров рассказал о своем опыте работы в Голливуде, который оставил у него сильные впечатления. Он признался, что ради роли в фильме «Охота на воров» пошел на риск, что помогло ему продвинуться в карьере. На одном из проектов он настолько впечатлил съемочную группу и даже голливудского актера Джеймса Франко, что вызвал у него зависть. По словам Тактарова, они делили одного пиар-агента, и именно от нее он узнал о реакции Франко. Артист с гордостью вспоминает, как, будучи в «второстепенной» актерской студии, сумел превзойти ожидания и добиться признания в Голливуде. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский актер и спортсмен Олег Тактаров рассказал, что его дети живут в разных странах и свободно перемещаются по миру. При этом артист признался, что работа в Голливуде произвела на него неизгладимое впечатление и подарила неожиданные открытия. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Пятого канала.  «Первая все-таки моя мать, потом мои дети. Там дальше уже сестра, дядя, тетя. И дети мои по всей стране, по всему миру разбросаны. Они все очень самостоятельные», — отметил актер в интервью Пятому каналу.  Тактаров добавил, что его дети путешествуют с друзьями, планируют маршруты заранее и экономят на поездках, тратя всего около 100 долларов. Он также признался, что регулярно помогает внуку деньгами, перечисляя средства через интернет. В том же интервью артист рассказал, как удивил голливудских коллег на съемках и вызвал зависть у одной из звезд. Ранее Тактаров рассказал о своем опыте работы в Голливуде, который оставил у него сильные впечатления. Он признался, что ради роли в фильме «Охота на воров» пошел на риск, что помогло ему продвинуться в карьере. На одном из проектов он настолько впечатлил съемочную группу и даже голливудского актера Джеймса Франко, что вызвал у него зависть. По словам Тактарова, они делили одного пиар-агента, и именно от нее он узнал о реакции Франко. Артист с гордостью вспоминает, как, будучи в «второстепенной» актерской студии, сумел превзойти ожидания и добиться признания в Голливуде. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...