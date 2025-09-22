В Госдуме пообещали Киеву «суровое наказание» после атаки на Крым

Украинские власти понесут суровое наказание за атаку на гражданские объекты в крымском поселке Форос. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
«Киевский режим пожалеет о террористическом акте», — передает слова Шеремета РИА Новости. В результате атаки беспилотников есть жертвы среди мирного населения, а также был нанесен ущерб санаторию и школьному зданию. Шеремет заявил, что возмездие за данный террористический акт неизбежно, а военные преступники заплатят высокую цену.
Удар был нанесен по гражданской инфраструктуре в курортной зоне, где отсутствуют военные объекты. По мнению парламентария, попытка атаковать мирных жителей не останется безнаказанной.
