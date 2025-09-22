В Госдуме пообещали Киеву «суровое наказание» после атаки на Крым

Шеремет: Киев заплатит за атаку на Крым
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ответ Киеву не заставит себя ждать, заявил Шеремет
Ответ Киеву не заставит себя ждать, заявил Шеремет Фото:
новость из сюжета
ВСУ ударили беспилотниками по Крыму, есть погибшие и множество пострадавших

Украинские власти понесут суровое наказание за атаку на гражданские объекты в крымском поселке Форос. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Киевский режим пожалеет о террористическом акте», — передает слова Шеремета РИА Новости. В результате атаки беспилотников есть жертвы среди мирного населения, а также был нанесен ущерб санаторию и школьному зданию. Шеремет заявил, что возмездие за данный террористический акт неизбежно, а военные преступники заплатят высокую цену.

Удар был нанесен по гражданской инфраструктуре в курортной зоне, где отсутствуют военные объекты. По мнению парламентария, попытка атаковать мирных жителей не останется безнаказанной.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские власти понесут суровое наказание за атаку на гражданские объекты в крымском поселке Форос. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «Киевский режим пожалеет о террористическом акте», — передает слова Шеремета РИА Новости. В результате атаки беспилотников есть жертвы среди мирного населения, а также был нанесен ущерб санаторию и школьному зданию. Шеремет заявил, что возмездие за данный террористический акт неизбежно, а военные преступники заплатят высокую цену. Удар был нанесен по гражданской инфраструктуре в курортной зоне, где отсутствуют военные объекты. По мнению парламентария, попытка атаковать мирных жителей не останется безнаказанной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...