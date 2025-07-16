В ХМАО врачи спасли пациента, который семь лет ходил с забытым стентом в почке

Специалисты Нижневартовской ОКБ спасли жизнь пациенту, который семь лет жил с забытым стентом в почке. Об этом в своем telegram-канале написал директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.
«[Пациент] пожаловался на частое болезненное мочеиспускание с примесью крови. В ходе обследования выяснилось: семь лет назад мужчине установили стент в правую почку — в одной из клиник за пределами Югры. Назначенный срок эксплуатации такого стента — до одного года. Но он так и остался в теле пациента на все семь лет», — написал в своем telegram-канале Паськов.
После обследования выяснилось, что стент в почке «оброс» камнями, из-за этого в мочевом пузыре появился еще один камень. Югорские удалили камень из мочевого пузыря и стент из почки. Всего им потребовалось четыре операции, чтобы избавить пациента от всех отложившихся в органах камней. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.
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