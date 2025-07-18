Бензин в России начал дорожать

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже за неделю значительно выросли цены на бензин. Стоимость марки Аи-92 увеличилась на 2,06%, а Аи-95 подорожала на 4,69%, следует из данных торгов.
«Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю выросла на 2,06%, а цена на марку Аи-95 подскочила на 4,69%», — пишет ТАСС. Согласно данным биржи, только за пятницу, 18 июля, цена на бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 0,03% и достигла 65 202 рублей за тонну. Аи-95 на тех же торгах подорожал на 0,35%, его стоимость составила 74 093 рублей за тонну.
Помимо бензина, за пятницу изменилась стоимость и других нефтепродуктов. Тонна летнего дизельного топлива по итогам торговой сессии подешевела на 0,76% и стоит теперь 56 942 рубля. За неделю дизель также немного потерял в цене — минус 0,44%.
В то же время мазут за день подорожал на 0,35%, его стоимость составила 23 495 рублей за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы выросла на 1,24% и достигла уровня 15 699 рублей за тонну. Авиакеросин подешевел на 0,12%, до 70 773 рублей за тонну.
Вице-премьер России Александр Новак ранее не исключил возможность полного запрета на экспорт бензина в августе или сентябре. Он уточнил, что власти рассматривают различные меры для стабилизации внутреннего рынка топлива.
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