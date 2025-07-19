19 июля 2025
18 июля 2025

Глава ЯНАО пригласил жителей смотреть финал Кубка России по пляжному волейболу

© Служба новостей «URA.RU»
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За команду Ямала сыграют трехкратные победители турнира Олег Стояновский и Илья Лешуков
За команду Ямала сыграют трехкратные победители турнира Олег Стояновский и Илья Лешуков Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пригласил всех жителей округа к просмотру финала Кубка России по пляжному волейболу. Сегодня за первое место сразятся команды Ямала и Кубы.

«Сегодня в 20:00 по Ямалу присоединяйтесь к трансляции финала Кубка России по пляжному волейболу.. Болеем за наших!.. Они сразятся за первое место с серьезной командой из Кубы», — написал Артюхов в своем telegram-канале.

В составе ямальской команды выступаюттрехкратные победители турнира Олег Стояновский и Илья Лешуков. Посмотреть трансляцию можно будет здесь.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пригласил всех жителей округа к просмотру финала Кубка России по пляжному волейболу. Сегодня за первое место сразятся команды Ямала и Кубы. «Сегодня в 20:00 по Ямалу присоединяйтесь к трансляции финала Кубка России по пляжному волейболу.. Болеем за наших!.. Они сразятся за первое место с серьезной командой из Кубы», — написал Артюхов в своем telegram-канале. В составе ямальской команды выступаюттрехкратные победители турнира Олег Стояновский и Илья Лешуков. Посмотреть трансляцию можно будет здесь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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