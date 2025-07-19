Глава ЯНАО пригласил жителей смотреть финал Кубка России по пляжному волейболу

За команду Ямала сыграют трехкратные победители турнира Олег Стояновский и Илья Лешуков
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пригласил всех жителей округа к просмотру финала Кубка России по пляжному волейболу. Сегодня за первое место сразятся команды Ямала и Кубы.
«Сегодня в 20:00 по Ямалу присоединяйтесь к трансляции финала Кубка России по пляжному волейболу.. Болеем за наших!.. Они сразятся за первое место с серьезной командой из Кубы», — написал Артюхов в своем telegram-канале.
В составе ямальской команды выступаюттрехкратные победители турнира Олег Стояновский и Илья Лешуков. Посмотреть трансляцию можно будет здесь.
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