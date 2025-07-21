В Нижневартовске (ХМАО) в одном из дворов дети гуляют на опасной площадке. Как сообщили в соцсети очевидцы, игровой комплекс буквально «раскачивается» вместе с качающимися на нем ребятами.
«Данная детская площадка находится в опасном состоянии. Ждем пока случится беда», — сообщает telegram-канал «ЧП в Нижневартовске». На кадрах ветхая деревянная конструкция сильно шатается в такт качающимся на ней детям.
Власти города обещали отремонтировать площадку до 20 июля, но позднее перенесли сроки на конец месяца. «По информации ТСЖ «Содружество», ремонт игрового комплекса запланировано выполнить до конца июля при благоприятных погодных условиях», — сообщила мэрия. Территорию вокруг конструкции огородили сигнальной лентой.
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