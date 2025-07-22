В Турции рассчитывают на продолжение переговоров РФ и Украины

Турция рассчитывает на продолжение диалога по итогам российско-украинских переговоров, намеченных на текущую неделю в Стамбуле. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.
«Третий раунд переговоров, как мы надеемся, состоится на этой неделе. Наша цель — обеспечить продолжение диалога между сторонами и реализовать шаги по укреплению доверия, которые принесут результаты», — передает слова главы ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что Россия и Украина ввели подготовку к очередному раунду переговоров, которые состоятся в период с 23 по 25 июля. Разговор будет посвящен обсуждению проектов меморандумов и гуманитарным вопросам. В то же время в российской столице подчеркивают, что между сторонами сохраняются серьезные разногласия в подходах к ключевым вопросам.
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