В Турции раскрыли конечную цель переговоров между Россией и Украиной

Фидан: целью переговоров России и Украины является прекращение огня
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Фидан заявил конечную цель переговоров в Стамбуле
Фидан заявил конечную цель переговоров в Стамбуле Фото:

Конечной целью переговоров между Россией и Украиной, проходящих в Стамбуле, является достижение соглашения о прекращении огня. Его слова приводит телеканал «Вести».

«Конечная цель этих переговоров — выход на прекращение огня», — отметил министр. Он подчеркнул, что Турция выступает за дипломатическое разрешение конфликта и прилагает усилия для установления мира.

Ранее Украина рассчитывала на возможность прекращения огня в середине 2025 года, однако ожидания относительно его влияния на экономику были пересмотрены. В начале июня в Турции уже проходил второй раунд переговоров между делегациями России и Украины, на котором обсуждались вопросы обмена пленными и прекращения огня на отдельных участках. Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем продолжаются на фоне изменяющейся ситуации.

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Конечной целью переговоров между Россией и Украиной, проходящих в Стамбуле, является достижение соглашения о прекращении огня. Его слова приводит телеканал «Вести». «Конечная цель этих переговоров — выход на прекращение огня», — отметил министр. Он подчеркнул, что Турция выступает за дипломатическое разрешение конфликта и прилагает усилия для установления мира. Ранее Украина рассчитывала на возможность прекращения огня в середине 2025 года, однако ожидания относительно его влияния на экономику были пересмотрены. В начале июня в Турции уже проходил второй раунд переговоров между делегациями России и Украины, на котором обсуждались вопросы обмена пленными и прекращения огня на отдельных участках. Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем продолжаются на фоне изменяющейся ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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