Потолок обрушился на жителей московской многоэтажки

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Обрушившийся потолок забаррикадировал четыре квартиры
Обрушившийся потолок забаррикадировал четыре квартиры Фото:

В одном из жилых домов на востоке Москвы обрушился потолок. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. В результате инцидента никто не пострадал, однако жители оказались заблокированы в своих квартирах.

«Потолок обрушился на этаже одного из домов на востоке Москвы... Люди оказались забаррикадированы в своих квартирах и не могли выйти», — пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. 

На место происшествия прибыли бригады скорой медицинской помощи, однако их быстро отпустили. Обстоятельства происшествия, а также причины обрушения потолка сейчас выясняются.

В начале июля в результате проливного дождя в торговом центре «Оазис Плаза» города Нягань произошло обрушение потолочного перекрытия. Значительная часть дворовых территорий и городских улиц оказалась затоплена, пишет «Царьград». Как сообщил глава муниципалитета Иван Ямашев, жертв и пострадавших нет.

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В одном из жилых домов на востоке Москвы обрушился потолок. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. В результате инцидента никто не пострадал, однако жители оказались заблокированы в своих квартирах. «Потолок обрушился на этаже одного из домов на востоке Москвы... Люди оказались забаррикадированы в своих квартирах и не могли выйти», — пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.  На место происшествия прибыли бригады скорой медицинской помощи, однако их быстро отпустили. Обстоятельства происшествия, а также причины обрушения потолка сейчас выясняются. В начале июля в результате проливного дождя в торговом центре «Оазис Плаза» города Нягань произошло обрушение потолочного перекрытия. Значительная часть дворовых территорий и городских улиц оказалась затоплена, пишет «Царьград». Как сообщил глава муниципалитета Иван Ямашев, жертв и пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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