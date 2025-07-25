Путин упростил легализацию граждан Молдавии в России

Президент России Владимир Путин подписал указ, который значительно упрощает процедуру легализации для граждан Молдавии, находящихся на территории РФ. Документ доступен на официальном сайте электронного опубликования правовых актов.
Согласно указу, граждане Молдавии, не успевшие оформить свое пребывание в России в соответствии с действующими миграционными правилами, получили возможность урегулировать свой правовой статус до 1 января 2026 года. Это распространяется на граждан Молдавии, которые въедут на территорию России из Республики Молдова, в том числе через третьи страны, начиная с 1 октября 2025 года.
Для легализации им необходимо обратиться в территориальный орган МВД России или во ФГУПы, находящиеся в ведении МВД, а также в другие уполномоченные организации. Для урегулирования статуса гражданам Молдавии потребуется обратиться в соответствующие органы до 1 января 2026 года включительно.
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