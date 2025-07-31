Россия приняла школьников со всего мира на «Большой перемене»

Школьники из 190 стран приняли участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Об этом рассказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на встрече с финалистами конкурса. Он отметил, что Россия открыта для молодых людей со всего мира, желающих реализовать свои идеи и участвовать в образовательных и социальных проектах.
«В прошлом году участие во Всемирном фестивале приняли ребята из 190 стран. Мы стараемся делать так, чтобы для всех иностранцев эти возможности были открыты, в том числе и возможность участвовать в проектах президентской платформы „Россия — страна возможностей“, „Движения Первых“ и других проектах», — заявил Сергей Кириенко на встрече со школьниками 5-7 классов и старшеклассниками из-за рубежа. Его слова передает пресс-служба конкурса «Большая перемена».
В этом году в финальных мероприятиях приняли участие 700 школьников из 67 регионов России и более 200 учащихся из 30 зарубежных стран. Победителями же станут 300 школьников. В качестве приза они получат «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» из Москвы до Владивостока и обратно с посещением Перми и Омска, а также культурной программой. Их педагоги получат по 100 тысяч рублей и доступ к образовательным курсам.
Выпускники-победители международного трека смогут поступить бесплатно в ведущие российские вузы при поддержке Россотрудничества. Кириенко сообщил, что иностранные участники могут присоединяться к российским молодежным инициативам, а также напомнил о Всемирном фестивале молодежи и студентов, который в 2026 году пройдет в Красноярском крае.
Конкурс «Большая перемена» проводится при поддержке Росмолодежи, Минпросвещения и Минобрнауки и с 2025 года включен в нацпроект «Молодежь и дети». В этом году финал прошел с 27 по 31 июля в международном детском центре «Артек».
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