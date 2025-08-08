Ответственность за начало войны Грузии с Россией в 2008 году лежит на бывшем грузинском президенте Михаиле Саакашвили и так называемом «глубинном государстве» (deep state). Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
«Антидемократический, кровавый режим Саакашвили начал войну по заказу deep state», — заявил Кобахидзе в разговоре со «Взгляд». Политик порекомендовал журналистам обратиться за разъяснениями термина к президенту США Дональду Трампу, который неоднократно упоминал о влиянии «глубинного государства» на международную политику.
Премьер-министр напомнил о резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы от 2008 года, где Грузия признается ответственной за эскалацию боевых действий. По словам Кобахидзе, документ подписали представители прежней грузинской власти. Политик также назвал августовские события «катастрофической авантюрой» и подчеркнул, что Саакашвили должен понести ответственность за принятое решение. При этом председатель правительства отметил героизм грузинских военных и вновь обвинил Россию в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии.
В тот же день МИД Грузии выступило с заявлением, что страна придерживается курса на мирное урегулирование конфликта с Россией и добивается деоккупации своих территорий. Во внешнеполитическом ведомстве действия России в августе 2008 года квалифицировали как «полномасштабную военную агрессию», которая привела к утрате контроля над Абхазией и Южной Осетией.
Власти Грузии ежегодно в начале августа проводят памятные мероприятия по случаю годовщины начала боевых действий. 8 августа 2008 года вооруженный конфликт привел к резкому обострению отношений между Грузией и Россией, а также изменению политической ситуации в регионе.
