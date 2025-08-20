В Брянской области сотрудники российских правоохранительных органов нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), относящуюся к Службе специальных операций (ССО) Украины. Об этом сообщили в ФСБ России. По информации ведомства, члены группы готовили теракты, нацеленные на объекты транспортной инфраструктуры на территории РФ. Что известно о ликвидации украинской ДРГ — в материале URA.RU.
Подробности операции ФСБ
В Брянской области сотрудники российских силовых структур ликвидировали украинскую диверсионную группу. В результате совместных мероприятий, проведенных ФСБ, Росгвардией и МВД, была пресечена деятельность ДРГ, в которую входили кадровые сотрудники ССО Украины, находящейся под руководством Главного управления разведки (ГУР) Минобороны этой страны. По информации ФСБ, группа планировала осуществить диверсионные и террористические действия против объектов транспортной инфраструктуры в России. Подготовка и координация этой группы проходили при содействии сотрудников западных разведывательных ведомств не только на Украине, но и в Литве, Эстонии и Норвегии.
Уничтожены и задержаны
В ходе оперативно-боевых мероприятий были уничтожены трое диверсантов, еще трое задержаны. На месте столкновения сотрудники силовых структур обнаружили и изъяли шесть американских автоматических штурмовых винтовок с глушителями, 16 килограммов пластичного взрывчатого вещества чешского производства, средства для его инициирования, значительное количество гранат и патронов натовского образца, а также радиостанцию, предназначенную для связи с руководством ГУР МО Украины. По информации ФСБ, задержанные признались в причастности ДРГ к подрыву железнодорожного полотна в Новооскольском районе Белгородской области в сентябре 2024 года, а также в подготовке других террористических актов на территории России.
Возбуждено дело
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к совершению диверсии. Сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения для членов ДРГ, в том числе заключения их под стражу. Как сообщили в ФСБ, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на квалификацию действий задержанных по ряду статей Уголовного кодекса РФ, среди которых статьи о незаконном обороте оружия и боеприпасов, о незаконном обороте взрывчатых веществ или устройств, о контрабанде оружия и взрывчатых веществ, о посягательстве на жизнь правоохранителя, а также статья о незаконном пересечении государственной границы России.
