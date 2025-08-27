Мигрант, напавший на полицейских в Москве, оказался членом ИГ*

Иностранный гражданин, совершивший вооруженное нападение на сотрудников полиции в Москве, оказался террористом и участником группировки ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство» — организация запрещена в РФ). Об этом сообщил telegram-канал 112.
«25-летний Шеравган Кунджумов вступил в ряды исламистов еще в 2017 году. Вместе с группой других таких же радикалов, готовил теракты на территории ряда регионов», — говорится в сообщении telegram-канала 112. Было установлено, что он самостоятельно изготовил взрывные устройства, впоследствии использованные членами ИГИЛ при совершении атак на транспортные объекты и в торгово-развлекательных центрах.
Как сообщает 112, злоумышленники планировали совершить нападения на протяжении всего 2017 года вплоть до конца лета. В их распоряжении находились автоматы, пистолеты и гранаты. Однако 10 августа правоохранительные органы обнаружили тайник с оружием и в течение нескольких дней задержали всех членов группы. Впоследствии участники этой организации были приговорены к длительным срокам лишения свободы. Недавно Кунджумов был освобожден.
Инцидент с нападением на полицейских произошел на северной окраине города, в районе автозаправочной станции на Щелковском шоссе. Кунджумов бросил две бутылки с зажигательной смесью в служебные автомобили МВД и муниципальной организации ГБУ «Жилищник». После этого злоумышленник предпринял попытку атаковать прибывших на место происшествия полицейских с помощью ножа. Правоохранители оперативно нейтрализовали нападавшего.
По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело. Кунджумову грозит пожизненное заключение.
*»Исламское государство», ИГИЛ, ИГ — запрещенная в России террористическая организация
